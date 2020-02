Pablo Bengoechea a Líbero: "Yo de los árbitros no hablaré más, es desgastante" [ENTREVISTA / VIDEOS]

José Varela / Diego Sotomayor

El apertura comenzó mal para Alianza Lima y Pablo Bengoechea volvió a criticar a los árbitros, asegurando que existe una persecución contra su equipo. Sin embargo, a solas con LÍBERO, prometió enfocarse exclusivamente en mejorar el nivel de su plantel y olvidarse de los hombres de negro.

¿Sigue creyendo que los árbitros perjudican a Alianza Lima?

Yo de los árbitros no hablaré más. Me voy a preocupar solo en mi trabajo. Es desgastante. Vamos a evitar hablar de ellos, no voy a analizar ningún trabajo arbitral de ahora en adelante.

¿Y cuál es el mensaje que le dará a sus futbolistas?

Ellos lo saben. A mí no me gusta que protesten ni que hablen con los árbitros. No se pueden desconcentrar. Es perder el tiempo y pasó el otro día ante Alianza Universidad.

¿Piensa cambiar su sistema y volver a la línea de cuatro?

Las características de mis futbolistas permiten jugar con tres centrales. Mucho le damos importancia a los sistemas y no nos damos cuenta que con línea de cuatro o cinco defendemos con tres cada vez que atacamos. Defensivamente vamos a quedar bien parados.

Pero los resultados no lo están acompañando...

Como le digo, el funcionamiento es el que manda. Todos los sistemas son buenos y creo que tenemos las herramientas para jugar con cualquier esquema. La clave son los futbolistas.

Por cierto, ¿qué le está pasando a Alianza Lima que no puede ganar títulos en finales de ida y vuelta?

No lo sé. Fueron finales muy diferentes. Cristal en el 2018 fue muy superior en los dos partidos; y en el 2019 hubo factores que influyeron, pero el fútbol es así. Los resultados se dan y son pequeños detalles que se resuelven en las finales. Le pasó a River Plate el año pasado en la Copa Libertadores.

¿El regreso de Ascues, Ballón y Da Silva es un retroceso?

Para nada. A ver, si bien es cierto que hay ligas más poderosas en el tema económico, creo que institucionalmente Alianza Lima es un equipo con mucha historia que los clubes donde pertenecieron. Muchas veces los futbolistas se van a ligas menos importantes, pero claro son económicamente muy fuertes. Sacrificaron lo deportivo por lo económico.