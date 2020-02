Sport Boys mandó ultimátum a Sebastián Gonzales y anunció medidas legales

Sebastián Gonzales Zela está en serios problemas. Y es que, tras su participación con Perú en el Preolímpico, el delantero nacional firmó su nuevo contrato con Alianza Lima, club que en seguido lo prestó a la San Martín para toda la presente temporada. Sin embargo, desde Sport Boys mandaron un ultimátum.

📝 Comunicado oficial del Club Sport Boys Association sobre el caso de Sebastián Gonzales pic.twitter.com/yW1QsmitWZ — Club Sport Boys (@sportboys) February 5, 2020

"El Club Sport Boys informa que el señor Sebastián Gonzales Zela es jugador de nuestro plantel profesional al tener contrato viente por toda la presente temporada, tal y como consta en el registro de la FPF. Es por este motivo, esperamos su reincorporación luego de su participación en el Preolímpico Sub 23", señaló el fuerte comunicado del club rosado.

En otra parte del comunicado, Sport Boys agrega: “El club viene tomando acciones legales pertinentes en busca de no vernos afectados por esta institución”. Además, en la misiva se recalca que al jugador "Le deseamos siempre lo mejor en lo personal y profesional. Desde el club haremos todo lo posible por salvaguardar sus intereses siempre y cuando estos no afectos los intereses de la institución que le permitió, entre otras cosas, llegar a la selección Sub 23”

Como se sabe, hace unas semanas atrás, Alianza Lima anunció la contratación de Sebastián Gonzales por los próximos tres años. Sin embargo, al no estar en los planes de Pablo Bengoechea se decidió prestarlo a la San Martín por todo el 2020 para que agarre la continuidad necesaria y así, vuelva la siguiente temporada para ser titular.

Sport Boys en peligro de no jugar la Liga 1

A pesar que Sport Boys inició el Torneo Apertura, su participación en la Liga 1 corre peligro ¿motivo? sucede que el cuadro rosado tiene diversas deudas pendientes y por tal motivo, se les ha advertido que de no ponerse al día, su licencia sería revocado.

El Órgano de Control Económico - Financiero de la FPF (OCEF) recordó que Sport Boys "ha incurrido en reiterados incumplimientos todos los cuales se encuentran detallados en los informes técnicos emitidos por la Gerencia Licencias durante el 2019".