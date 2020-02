Liga 1 2020: Atlético Grau y otros 3 equipos no firman contrato aún para televisar sus partidos de local

La Liga 1 Movistar ya empezó con el Torneo Apertura 2020, aunque aún no hay seguridad respecto al contrato de televisión de todos los equipos nacionales. Y es que Líbero pudo conocer que, hasta el momento, hay cuatro conjuntos que no han estampado su rúbrica para que se televisen sus encuentros. Conoce los detalles a continuación.

Gol Perú precisó que hay 16 equipos que tienen contrato para emitir sus encuentros cuando jueguen de local. Entre ellos se encuentran Alianza Lima, Universitario, Cristal, Binacional, Cienciano, entre otros. No obstante, hay cuatro que aún no cierran por completo contrato.

Los equipos que están en duda



Atlético Grau, Deportivo Llacuabamba, Carlos Stein y Alianza Universidad no tienen finiquitadas las negociaciones con Gol Perú para televisar sus partidos. Algunos detalles aún restan para que estos estampen su firma final, aunque también existe la posibilidad de que dejen de lado las tratativas.

Es importante detallar que, pese a que hay un acuerdo de palabra con los cuatro equipos, en algunos casos la propuesta económica no termina de convencer para ciertos clubes, por lo cual no se da la firma final.



El principal motivo es que el consorcio 1 no les garantiza programar sus partidos en horarios en los que puedan asegurar buen ingreso de taquilla a los clubes citados.

Según pudo conocer Líbero, Alianza Universidad en el 2019 logró una recaudación total en Huánuco que le permitió superar la oferta que el consorcio le hizo a inicios del año pasado. Por ello, solo una buena oferta económica les permitirá convencerse de la propuesta.

Dato

El único equipo que no llegó a un acuerdo con Gol Perú para la transmisión de sus partidos en el 2019 fue Alianza Universidad.