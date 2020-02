Aldair Rodríguez se iusiona con la Selección Peruana: "Espero tener una chance pronto"

A sus 25 años, Aldair Rodríguez sueña despierto. El atacante peruano fue campeón nacional en el 2019, llegó a un acuerdo de renovación con Binacional y una gran actuación suya -clave para el triunfo ante Cusco FC- acalló las críticas en el actual campeón del fútbol peruano tras la derrota en la Supercopa Peruana ante Atlético Grau (3-0).

Y es que Binacional supo sacar una importante victoria en condición de visitante ante Cusco FC gracias a un doblete de Aldair Rodríguez a la vuelta del descanso y tras un partido muy espeso ante el equipo de Javier Arce.

"Gracias a Dios pude aportar mi granito de arena. Fue un partido complicado, pero gracias a Dios pudimos ganar los tres puntos", afirmó Rodríguez en 'La Hora de Lalo' de Radio Ovación.

Más allá de la satisfacción por el debut auspicioso, el atacante de Binacional dio vuelta a la página y ya piensa en Melgar. "Será un partido complicado, jugaron en Bolivia, que es un lugar que tiene la misma altura de Juliaca y creo que no tendrán problemas de hacer un buen partido. Espero que no estén en su mejor tarde para aprovecharlo", sostuvo.

A la espera de trasladar su buen momento futbolístico a la Copa Libertadores, Aldair Rodríguez tiene un objetivo que hoy ve más cerca que nunca: la Selección Peruana.

"Por la edad que tengo, por como vengo haciendo las cosas, hay que pensar en selección. Estoy trabajando duro para conseguirlo, espero tener una chance muy pronto", afirmó ilusionado en referencia a un posible llamado de Ricardo Gareca.

Vigevani, un técnico que puede potenciar su juego

El exdelantero de Alianza Lima confesó que sus características de juego se acoplan a la idea de su nuevo entrenador. "Lo que el 'profe' Vigevani me pide es que me mueva bastante en el frente de ataque, no le gusta que esté estático esperando el balón. Lo que quiere el técnico se acomoda a mi estilo de juego", precisó.