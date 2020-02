Pablo Bengoechea sobre Wilmer Aguirre: "Ojalá pueda volver algún día a Alianza Lima" [VIDEO]

Wilmer Aguirre es un jugador identificado con Alianza Lima. El delantero de 36 años disputó nueve temporadas con el cuadro blanquiazul, tiempo que le permitió ganarse el cariño de los hinchas y levantar varios títulos con el cuadro victoriano. Ahora sueña con volver a su casa para disputar la Liga 1 Movistar.

En una entrevista exclusiva realizada por José Varela, Pablo Bengoechea reveló que Wilmer Aguirre es un jugador que tiene las puertas abiertas de Alianza Lima y en un futuro puede volver al cuadro blanquiazul.

"Como futbolista no ha llegado la oportunidad, son decisiones que se toman. Hemos optado por otras opciones, siempre que jugamos contra él tiene grandes rendimientos, incluso casi siempre nos ha hecho goles. El fútbol es así. Todavía no ha habido la oportunidad para que él vuelva a la institución. Ojalá pueda volver algún día, porque sé que es hincha de Alianza, sé que quiere jugar en Alianza nuevamente, esperamos que en algún momento de su carrera pueda cumplir su sueño", expresó el estratega.

El entrenador de Alianza Lima, reconoce que Wilmer Aguirre es un jugador identificado con los íntimos, pero para el presente mercado de fichajes decidieron apostar por futbolistas con diferentes características del 'Zorrito'.

"Aguirre es un jugador que tuvo un jugador de la institución y tuvo un buen rendimiento. Lo conocemos de la selección, él estuvo con nosotros en las eliminatorias cuando Markarian era el entrenador. No hay duda que tenemos una buena relación y las puertas de la Alianza siempre estarán abiertas", señaló.

El mensaje de Wilmer Aguirre a Pablo Bengoechea: "Aquí estoy yo"

"Ojalá, el sueño de uno (refiriéndose a la posibilidad de regresar a las filas de Alianza Lima). Siempre fue el tema de retirarse en el club de tus amores. Me estoy preparando para lo que venga si es este año o el próximo. No he tenido ningún acercamiento hasta el momento, pero no pierdo la esperanza", indicó el delantero.