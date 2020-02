Universitario vs Sport Huancayo [Gol Perú EN VIVO] Cómo ver partido por Liga 1

Gol Perú EN VIVO Universitario vs Sport Huancayo ONLINE | Este sábado 8 de febrero se juega el partido por la Jornada 2 de la Liga 1. El duelo está pactado para las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Monumental de Ate y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Con la cabeza puesta en la Libertadores sin descuidar la Liga 1. El objetivo de clasificar a la Fase 3 de la Copa no impide que Gregorio Pérez saque casi lo mejor que tiene para mantenerse en lo más alto del Torneo Apertura 2020.

Universitario tiene la obligación de ganar, pero no a cualquier precio. En ese sentido, Gregorio Pérez le dará descanso a varios de sus pilares y otros futbolistas, algunos con sobrecarga, cuya actividad ante Sport Huancayo les impediría llegar al 100% ante Cerro Porteño en La Nueva Olla.

Ahora bien, el Universitario vs Sport Huancayo significará el estreno en la temporada de dos jugadores: el lateral derecho José Zevallos en detrimento de Corzo y de Brayan Velarde, que ya dejó en el olvido la lesión que le impidió jugar el Preolímpico Sub-23.

El que iba a ser titular, pero ya no será y que tampoco estará en el banco de suplentes es Diego Chávez. El lateral, que cuenta con la confianza de Gregorio Pérez, fue registrado por Universitario, pero sus documentos procedente de José Gálvez recién llegarán el sábado, por lo que no podrá estar en la lista de convocados.

Además de los juveniles antes mencionados, la gran novedad en el once de Universitario estará en el mediocampo: Gerson Barreto y Jesús Barco serán dupla en el doble pivote en detrimento de los reservados Alfageme y Guarderas.

En la delantera, Alexander Succar recibió la confianza de Pérez para seguir de titular tras su gol del triunfo ante Melgar mientras Alejandro Hohberg debutará en la Liga 1 en reemplazo del golpeado Quintero y tras no ser considerado para el duelo en Arequipa.

En la vereda del frente, Sport Huancayo quiere volver a dar el golpe luego de cuatro años de su último triunfo en el Estadio Monumental.

En aquel Apertura 2016, Sport Huancayo goleó por 3-0 con anotaciones de Corrales, Meza Cuadra y Ortiz en un partido en la ausencia de sus seleccionados como Ruidíaz, Flores, Polo y Trauco hicieron mella en Universitario.

Ahora bien, el actual de Sport Huancayo sí cuenta con algunos sobrevivientes de aquel aplastante triunfo como Joel Pinto, Víctor Peña, Ricardo Salcedo y Marcos Lliuya.

Justamente Lliuya se ha vuelto en el principal referente de un Sport Huancayo que empezó la Liga 1 con un triunfo ajustado ante Atlético Grau y con el volante chinchano como salvador: un golazo suyo desatascó el partido en el minuto 57.

Alineaciones probables del Universitario vs Sport Huancayo

Universitario: Carvallo; Zevallos, Velarde, Quina, Valverde; Barco, Barreto, Millán; Urruti, Hohberg y Succar.

Sport Huancayo: Pinto, Caraza, Kambou, Valoyes, Ángeles, Salcedo, Valverde, Ross, Lliuya, Bazán, Neumann.

A qué hora juegan Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO por Liga 1

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 1.00 a.m. (al día siguiente)

¿Cuándo juegan Universitario vs Sport Huancayo por fecha 2 del Torneo Apertura 2020?

Universitario de Deportes enfrenta a Sport Huancayo este sábado 8 de febrero (8.00 p.m. hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate.

¿Qué canal transmite EN VIVO Universitario vs Sport Huancayo?

Perú: GOL Perú y Movistar Deportes.

Colombia: GolTV Latinoamérica.

Chile: GOL Perú, Movistar Deportes y GolTV Latinoamérica.

Argentina: GolTV Latinoamérica.

Bolivia: GolTV Latinoaamérica.