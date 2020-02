Atlético Grau vs César Vallejo [Gol Perú EN VIVO] Fecha 2 del Torneo Apertura 2020

Gol Perú EN VIVO Atlético Grau vs César Vallejo ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | Este sábado 8 de febrero se juega el partido por la Jornada 2 de la Liga 1. El duelo está pactado para las 1:15 p.m. (hora peruana) en el Estadio Campeones del 36 (Sullana) y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

29 años después, los hinchas del Atlético Grau y el departamento de Piura podrá ver en acción a su 'Patrimonio' en Primera División. El equipo de Pablo Zegarra aspira a recuperarse de su estreno con derrota en la Liga 1 con el ferviente apoyo de su afición.

Y es que Atlético Grau no pudo mantener su racha ganadora en su visita a Sport Huancayo. En la Incontrastable, Wilmar Valencia demostró conocimiento para superar a su exclub y sacar un trabajado triunfo gracias a un gol de Marcos Lliuya luego de estrellarse varias veces con los palos y los propios errores de definición.

Ahora bien, el 'Patrimonio' ya superó el trago amargo del debut y aspira a ofrecer aquella imagen alegre que dio en la Supercopa Peruana: la de un equipo letal a la contra y expectante del error rival, tal como se vio en el 3-0 ante Binacional.

Para ello, necesitará que su tridente ofensivo conformado por Juan Neira, Cristian Lasso y Jefferson Collazos sea eficaz frente al arco contrario, tal cual ante el vigente campeón del fútbol peruano en la Supercopa.

Ahora, César Vallejo no está muy dispuesto a que celebran a costa suya y menos tras ceder dos puntos en casa ante Municipal. Pese a ser muy superior a su rival, el equipo de 'Chemo' del Solar fracasó en su intento de ganar en el Mansiche y ahora quiere lograrlo en el Estadio Campeones del 36.

