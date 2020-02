Expresidente de Sporting Cristal desliza venta de Cristian Ortiz

El trago amargo de la aplastante derrota ante Barcelona SC todavía no se supera en Sporting Cristal y distintas personalidades que representan la historia del club rimense han cargado duro contra Manuel Barreto y los actuales dirigentes de la institución del Rímac.

Uno de ellos fue Francisco Lombardi, expresidente de Sporting Cristal, que lamentó la planificación de la actual directiva para encarar la Copa Libertadores 2020.

"Me parece una incredulidad pensar que se puede ir a una Copa Libertadores sin 'grandes' refuerzos, eso me ha impresionado. (...) No se han tomado las previsiones para competir en la Copa Libertadores", declaró el también cineasta peruano en Radio Ovación.

Ahora bien, Lombardi no quiso quedarse corto con sus críticas hacia la dirigencia de Sporting Cristal y manifestó su sorpresa por la posible partida de Cristian Ortiz.

"Me enteré hace unas horas que aparentemente Cristian Ortiz sería transferido y eso me sorprende porque en lugar de reforzar al equipo, vemos que salen jugadores", sentenció.

Según medios ecuatorianos, Cristian Ortiz sería el último refuerzo de Independiente del Valle para la temporada 2020. El volante argentino dejó una grata impresión ante el conjunto quiteño en la 'Tarde Celeste' y, tal cual dijimos en LIBERO, el deseo del 'Titi' es abandonar Sporting Cristal.

Los números de Cristian Ortiz en Sporting Cristal

Tras una primera etapa gris en Sporting Cristal, el volante argentino volvió al club en el 2019 y se convirtió en un jugador importante para Claudio Vivas y Manuel Barreto. Aunque siempre varió de posición (extremo, mediapunta y falso 9), el 'Titi' siempre rindió y anotó 7 goles en 33 juegos con la camiseta celeste. Ahora bien, el rosarino quiere un nuevo reto en su carrera y pocos más ambiciosos que jugar en Independiente del Valle, vigente campeón de la Copa Sudamericana.