Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO GOL PERÚ: hora, canal y alineaciones por la Liga 1

HOY en el Monumental de Ate, se enfrentan Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO ONLINE GOL PERÚ por la segunda jornada del Torneo Apertura Liga 1 2020. Además, todas las incidencias lo podrás seguir EN DIRECTO partidos de hoy vía nuestra página web que te traerá todas las incidencias, como las mejores jugadas,las polémicas, los goles y el resumen completo.

Para este encuentro, Gregorio Pérez pondrá un equipo mezclado entre titulares y suplentes, porque más allá ser ser un encuentro importante, los cremas están mentalizado en el partido del miércoles ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores en busca del pase a la tercera y última etapa antes de llegar a la fase de grupos.

Sin embargo, ante Sport Huancayo, Universitario saldrá en busca de su segundo triunfo consecutivo, resultado que le permitirá estar en lo más alto de la tabla. Pero, los cremas saben que no la tendrán fácil, pues al frente estará un rival complicado que irá al Monumental con el claro propósito de robar los tres puntos.

El once crema estará formado por José Carvallo en el arco, Zevallos, Velarde, Quina y Valverde serán los zagueros, Barco, Barreto y Millán en el medio campo y; Urruti, Hohberg y Succar conformarán el tridente ofensivo.

A su vez, Sport Huancayo que viene de ganar en la primera jornada de local a Atlético Grau, saltará al gramado del Monumental con su mejor oncena para conseguir se segunda victoria. El equipo de Wilmar Valencia tiene la fórmula para apoderarse del marcador. "Enfrentaremos a un equipo con una gran historia, con una gran hinchada, así que hay una motivación bastante importante dentro del plantel", comentó el DT de Sport Huancayo.

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO alineaciones Torneo Apertura Liga 1 2020

Universitario: Carvallo; Zevallos, Velarde, Quina, Valverde; Barco, Barreto, Millán; Urruti, Hohberg y Succar.

DT: G. Pérez

Sport Huancayo: Pinto, Caraza, Kambou, Valoyes, Ángeles, Salcedo, Valverde, Ross, Lliuya, Bazán, Neumann.

DT: W. Valencia

Hora: 8.00 p.m.

Canal: GOL PERÚ / LIBERO.PE

Estadio: Monumental

A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO Torneo Apertura Liga 1 2020

Perú: 8.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Qué canal transmite EN VIVO ONLINE Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO Torneo Apertura Liga 1 2020

Perú: GOL Perú y Movistar Deportes.

Colombia: GolTV Latinoamérica.

Chile: GOL Perú, Movistar Deportes y GolTV Latinoamérica.

Argentina: GolTV Latinoamérica.

Bolivia: GolTV Latinoaamérica.