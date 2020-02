Pablo Bengoechea tras empate de Alianza Lima: "No me cabe duda que estaremos en la final" [VIDEO]

Alianza Lima consiguió su primer punto en la Liga 1. Los dirigidos por Pablo Bengoechea empataron sobre el final del partido tras un gol de Federico Rodríguez. Las espectativas en el comienzo de la temporada eran enormes para el club blanquiazul, sin embargo, aún no logran satisfacer a los hinchas.

Tras el empate en Trujillo, las alarmas empiezan a sonar en Matute y es que, con la plantilla ‘millonaria’ que tiene el club aliancista, se esperaba al menos contar con una victoria en las primeras dos fechas del Apertura.

Sin embargo, Alianza Lima no termina de despegar. Pese a esto, Pablo Bengoechea se mostró confiado en la conferencia de prensa post partido y declaró que confía en disputar la final del torneo. "No me queda duda que estaremos en las finales, hoy fallamos en una pelota detenida sencilla de marcar, nos apresuramos pero el sistema táctico defensivo no fue el problema. Me encanta que me peguen mucho porque al final disfruto más", señaló.

Además, añadió que el nivel de la plantilla le gusta y que está conforme con el estilo de juego que viene mostrando el club. "Felicito a los futbolistas por el esfuerzo que hicieron, no hay duda que tenemos un comienzo de año a nivel de resultados muy malo, a nivel de actuaciones no creo que sea tan malo lo que se está mostrando"

Próximo partido de Alianza Lima

El conjunto blanquiazul enfrentará en casa al Atlético Grau, Matute será la sede de lo que podría ser la primera victoria de los aliancistas en la presente temporada. Los de Piura vienen de empatar 1-1 con la César Vallejo de locales.

Sobre esto, el estratega uruguayo también se pronunció, asegurando que irán por los 3 puntos. "Sabemos que es difícil, nos imaginamos un campeonato difícil pero tenemos un buen equipo y vamos a ver si el próximo fin de semana podemos ganar para ir descontando", agregó.