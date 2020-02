Guillermo Sanguinetti habló de la posibilidad de dirigir a Binacional [VIDEO]

Tras la salida del técnico Cesar Vigevani, Deportivo Binacional tiene en carpeta varios nombres para reemplazarlos, entre ellos, figura la del estratega uruguayo Guillermo Sanguinetti. Precisamente el DT se pronunció al respeto al señalar que ‘es una posibilidad y no descarta nada’.

“Estamos con la expectativa de ir viendo que pueda salir. Estamos abierto a cualquier propuesta y analizarla. Si el proyecto es bueno para asumirlo”, dijo Guillermo Sanguinetti para luego agregar: “Oficialmente no he hablado con nadie (directivos), pero es una posibilidad que no se descarta”, puntualizó para un medio local.

En seguida, el ex técnico de Alianza Lima confesó: “Tiene la condición de jugar casi a 4 mil metros de altura. Sin circunstancias que marcas diferencia. Ahora estamos manejando otras alternativas de otros países, pero no descarto que Perú pueda ser uno de esos países”, aseguró en el programa Menú Deportivo.

Como se sabe, Deportivo Binacional se encuentra buscando un técnico que luche por la defensa del título nacional. El primer nombre al que llamaron fue a Roberto Mosquera, sin embargo, el propio DT confirmó que rechazó la propuesta de volver a dirigirlo.

Además, durante los últimos días, también apareció sobre la mesa el nombre el técnico peruano Mario Flores. Incluso se dice que las conversaciones ya estarían avanzadas. Pero, la dirigencia de Deportivo Binacional no se apresurará en tomar alguna decisión y escogerán a su mejor opción en los próximos días.

Mientras encuentran al técnico, el plantel de Binacional se concentra para la fecha 3 del Torneo Apertura de la Liga 1 2020 donde enfrentarán a Cesar Vallejo este viernes en el estadio Mansiche de Trujillo. El equipo de Juliaca ha sumado un triunfo y una derrota.