Universitario vs Carlos Stein: finalmente partido en Guadalupe no será transmitido

A pesar que hace algunos días se informó que finalmente el Consorcio de Fútbol Peruano llegó a un acuerdo con Carlos Stein para que transmitan sus partidos de local, hoy viernes se conoció que, finalmente, dicho encuentro ante Universitario no será televisado por ningún medio a nivel nacional e internacional.

😕Hoy se realizó en Videna una reunión entre FC Carlos Stein, FPF y el Consorcio Fútbol Perú. Hubo voluntad de transmitir el partido contra @Universitario, pero por temas logísticos no será posible. Informan que ningún otro medio podrá hacerlo por el acuerdo con Gol Perú. https://t.co/0uiVF1g9qt — Marco Giovanni Cabrera 🇵🇪 (@marcogiovannic) February 13, 2020

¿Motivo? Principalmente son temas logísticos, porque acuerdo ya existe entre las parte involucradas. Además, sumado a GOL PERÚ, ningún medio televisivo no pasará el partido por el tema derechos de televisivos. Sin embargo, todas las incidencias lo podrás seguir EN DIRECTO vía LIBERO.

Lo que se conoció es que el canal que compró los derechos para transmitir los partidos de Carlos Stein de local, hizo todo el esfuerzo para televisarlo, como sugerir el cambio de horario del partido del sábado para las 11:00 a.m y así transmitirlo en vivo para no cruzarse con el Boys vs Mannucci (4:00 p.m.), pero era imposible porque las garantías y trámites en Guadalupe ya están para que se juegue a las 3:00 p.m.

¿Cuándo juega Universitario vs Carlos Stein?

En duelo correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2020, Universitario visita a Carlos Stein este sábado en el Estadio Carlos Olivares de Guadalupe. El encuentro fue programado para disputarse a las 3:00 p.m.

Programación Fecha 3 del Torneo Apertura Liga 1 2020

Viernes 14

3:00 p.m. Cienciano vs Llacuaba,ba

Estadio Garcilaso de la Vega – Cusco

8:00 p.m. César Vallejo vs Binacional

Estadio Mansiche - Trujillo

Sábado 15

1:00 p.m. Cantolao vs Ayacucho FC

Estadio Miguel Grau – Callao

3:00 p.m. Carlos Stein vs Universitario

Estadio Olivares – Guadalupe

4:00 p.m. Sport Boys vs Mannucci

Estadio Miguel Grau – Callao

(La programación de ese partido está condicionada al cumplimiento de la resolución N°002 de la Comisión de Licencias de la FPF del 2020).

8:00 p.m. Alianza Lima vs Atlético Grau

Estadio Alejandro Villanueva – La Victoria

Domingo 16

11:00 a.m. San Martín vs Alianza Universidad

Estadio Alberto Gallardo – Lima

3:30 p.m. FBC Melgar vs Sporting Cristal

Estadio Monumental de la UNSA – Arequipa

Lunes 17

3:00 p.m. UTC vs Cusco FC

Estadio Héroes de San Ramón - Cajamarca