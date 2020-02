Bengoechea, la clave para la llegada de Quijada a Alianza Lima

A Rubert Quijada nada le quita el sueño de volver a ser convocado a la selección de Venezuela. Ausente desde noviembre de 2017, el defensa de 30 años pudo seguir en Caracas, pero apostó por la propuesta de Alianza Lima para seguir creciendo futbolísticamente y de la mano de Pablo Bengoechea.

En una entrevista con 'Gol Perú', Quijada explicó que el proyecto y la llamada del DT lo motivaron a fichar por Alianza Lima. "Tuve una conversación corta con Bengoechea. Vi su palmarés y vi que me iba a ayudar a seguir creciendo mucho como futbolista", especificó.

"El proyecto me convenció. Un equipo que apuesta salir campeón y trascender en la Libertadores", abundó el venezolano que aspira a clasificar a los octavos de final de la Copa con Alianza Lima.

Ahora bien, Rubert Quijada consideró que no se debe menospreciar la Liga 1. "¿Por qué no podría venir a jugar a Perú? Una liga donde es amplia y bonita. No esperaba que la hinchada te de mucho afecto, eso me ayuda y te motiva. Podía ir a otra liga, pero aquí hay un ambiente bonito y un club ganador con una institución muy seria", afirmó.

A pocos más de tres semanas para el clásico del fútbol peruano, el defensa de Alianza Lima afirmó que los hinchas ya palpitan el enfrentamiento ante Universitario."Le dan mucha importancia. La gente me habla del clásico y nos toca en una semana complicada por la Copa. Pero todos los clásicos deben ganarse sí o sí", precisó.

La semana previa al clásico U vs Alianza

Tal cual como dijo Quijada, a Alianza Lima le toca una semana complicada entre el 5 y 12 de marzo. Y es que el equipo victoriano debutará en la Copa ante Nacional de Uruguay, el domingo 8 enfrentará a Universitario y el jueves visitará a Racing Club en Avellaneda. Semana crucial para Bengoechea.