Universitario de Deportes y el emotivo video por San Valentín

Borrón y cuenta nueva, ese parece ser el mensaje en Ate tras ser eliminados de la Copa Libertadores. Universitario se enfrentará este sábado a Carlos Stein por la fecha 3 del Torneo Apertura y la consigna es lavarse la cara del choque ante Cerro Porteño.

En la previa al duelo ante el conjunto chiclayano, los cremas publicaron un video con mucho 'feeling' con motivo de San Valentín. El mensaje es claro: no esperan que sea el 14 de febrero para expresar lo que sienten por el club de sus amores.

Universitario tiene este sábado una oportunidad de oro de ser único líder en la Liga 1 Movistar— actualmente comparte la punta con Alianza Universidad— si derrota de visita a Carlos Stein. La consigna es sumar su tercera victoria al 'hilo'.

En Ate son conscientes que no será tarea nada fácil, principalmente porque el cuadro de Guadalupe es colero del Apertura y saldrán con todo. Los 'merengues' ya vienen anticipando los festejos este 14 de febrero, que se celebra San Valentín.

En las redes sociales de Universitario se visualiza el emotivo video con motivo de San Valentín, donde se aprecian a cremas orgullosos de ser hinchas del equipo más ganador del fútbol peruano y dejando en claro que no es necesario esperar una fecha para demostrar su amor por los colores.

"Existen muchos hinchas de fútbol, pero ninguno como el hincha de Universitario de Deportes. El hincha de la 'U' es único, porque un amor así nunca se olvida. No esperamos que sea el 14 de febrero para expresar lo que sentimos por ti. El primer amor nunca se olvida. Para nosotros no existen fechas. Qué me van a hablar de amor, si yo soy hincha de la 'U' "

EL DATO:

Universitario es el equipo con más títulos en el fútbol peruano, con 26 estrellas.