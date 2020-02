¡Levantó cabeza! Binacional ganó 2-0 a César Vallejo por Liga 1

La clave 9. Binacional, el vigente campeón del fútbol peruano, dejó atrás la salida de César Vigevani y supo sacar un triunfazo ante César Vallejo y, de paso, acabar con el invicto de local del conjunto de 'Chemo' del Solar.

El interino Willy Escapa hizo de Binacional un equipo ordenado, muy organizado en defensa, sin apenas conceder espacios ante un César Vallejo que pudo celebrar, pero no fue eficaz y cuando nuevamente quiso, ya no pudo.

En una primera parte de evidente dominio trujillano, César Vallejo se cansó de fallar goles con Jairo Velez -impreciso en el último disparo- y una ocasión clarísima que no supo aprovechar el paraguayo Víctor Aquino.

Ahora bien, Binacional lo ganó en el replanteo y con los jugadores que llegaron desde el banco. Johan Arango le dio mayor explosividad en los últimos metros al 'Bi', además de fantasía: un magnífico pase filtrado para Aldair Rodríguez acabó con un derechazo cruzado que venció a Zubczuk.

César Vallejo se desesperó en busca del empate y Binacional lo liquidó de contra. Andy Polar y Jeickson Reyes, lo que saben por izquierda, la armaron cerca del área, el lateral sacó el centro pasado y el recién ingresado Héctor Zeta liquidó la contienda.

Pese a la crisis que acabó con la estancia de Vigevani en Juliaca, Binacional alcanzó el liderato momentáneo de la Liga 1 con seis puntos, todos triunfos de visitante, mientras César Vallejo sigue sin saber lo que es ganar en el Torneo Apertura 2020.

Minuto x minuto | Binacional vs César Vallejo EN VIVO Liga 1

Sigue las incidencias del partido entre César Vallejo y Binacional.

FINAL DEL PARTIDO

Minuto a minuto.

90' Cuatro minutos de adición.

84' Cambio en Binacional: entra Eder Fernández, sale Polar.

83' Amarilla para Tello (Binacional) por una dura falta contra Velez.

80' Magnífica jugada para el gol de Héctor Zeta. Binacional ataca por izquierda, Polar conduce hasta el área, temporiza y suelta el pase preciso para el desdoble de Reyes, el lateral saca el centro al otro palo y el delantero define a placer.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BINACIONAL!

77' Cambio en Binacional: entra Héctor Zeta, sale Rodríguez.

74' Cambio en Vallejo: entra Elsar Rodas, sale Cedrón.

73' Dura falta de Arango contra Figuera, tiro libre para César Vallejo.

72' Cambio en Vallejo: entra Yorley Mena, sale Fleitas.

69' Centro lateral envenenado al área, pero Fajardo está atento y despeja el balón al córner.

67' Magnífico pase filtrado de Arango para Aldair Rodríguez, el delantero ingresa al área y define cruzado ante la salida de Zubczuk.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BINACIONAL!

64' Cambio en Vallejo: entra Arquímedes Figuera, sale Quinteros.

61' ¡UFFF! Gran habilitación de Polar para Arango, el colombiano no logra zafarse de la marca de Ramos y no alcanza a definir bien.

59' Cambio en Binacional: entra Johan Arango, sale Manco.

57' ¡UFFF! Cedrón se anima desde media distancia, pero Raúl Fernández se luce con un atajadón para desviar el balón al córner.

54' Binacional cierra espacios y está obligando a Vallejo a jugar con cambios de orientación. Ramos jugó largo con Manzaneda por derecha, pero el carrilero no logró controlar bien y sacar el centro.

51' Aldair Rodríguez aprovecha un error rival para acelerar hacia arco contrario, lo persiguen Garcés y Ramos, el primero le termina desviando el balón y el árbitro considera que no fue falta pese a los reclamos visitantes.

50' ¡Intento de Vallejo! Manzaneda habilita a Velez, el ecuatoriano hace la pausa y hace la diagonal hacia el arco, luego saca un disparo al segundo palo que termina yéndose alto.

49' Error en salida de Vallejo, Leudo acelera, le gana a dos rivales en velocidad, pero luego no logra sacar el centro.

47' Balón a la espalda de la defensa para Vásquez, pero el bote complica al lateral y el esférico se va fuera del campo.

46' Arranca la segunda parte sin cambios en Binacional ni César Vallejo.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

45' Un minuto de adición.

40' ¡Otra de Vallejo! Cedrón aparece por derecha y saca un centro al segundo palo, lamentablemente dos compañeros no llegan a rematar el balón y así tampoco el ansiado gol del local.

38' ¡Se la pierde Aquino! Gran pase filtrado de Cedrón para el delantero paraguayo, Raúl Fernández achica bien y su rival ayuda no logrando definir bien.

37' Gran habilitación de Manco para Leudo, el volante acelera por banda derecha, habilita a Aldair Rodríguez, que no logra controlar ni disparar.

35' ¡Otra oportunidad desperdiciada! Fleitas se impone y pivotea en el primer palo, Garcés ataca el otro palo, pero no alcanza a rematar pese a lanzarse, sino era el primer gol del partido.

32' 'Chemo' del Solar, molesto por la pérdida del dominio del partido. Binacional está logrando generar pese a jugar replegado.

29' ¡Otra de Vallejo! Vásquez se impone en un córner, pero su cabezazo no significa problemas para Fernández.

25' Amarilla para Garcés (Vallejo) por falta contra Aldair Rodríguez.

24' Domina Vallejo, pero Binacional cierra espacios y está logrando neutralizar los intentos locales.

22' Vallejo encima a Binacional, que le está costando desplegarse en transición ofensiva.

19' Amarilla para Ramos (César Vallejo) por falta contra Polar.

18' ¡Se la pierde Binacional! Gran pase filtrado a la espalda de la defensa para Polar, pero el extremo realiza un mal control orientado y permite que Zubczuk achique y le rechace el balón antes del disparo del de Binacional.

17' ¡Intento de Manco! Rodríguez controla un servicio lateral, aguanta de espaldas y habilita a Manco, el 10 le pega con el exterior del pie, pero el balón se va ligeramente alto.

14' ¡Otra que se pierde Velez! Manzaneda tiene todo el carril lateral para avanzar, sacar el centro al segundo palo, el ecuatoriano define de media tijera, pero mal, el balón se va desviado.

12' Vásquez le está dando mucha profundidad a Vallejo por izquierda, pero sus compañeros no están sacándole provecho a su zurda. Un centro pasado suyo no lo supo controlar Manzaneda y luego Velez no le definió bien en el área.

10' ¡Se la pierde Velez! Gran cambio de orientación del ecuatoriano para Vásquez por izquierda, el carrilero zurdo controla y saca el centro preciso al punto de penal, el 7 ingresa, pero Tello logra incomodarlo y evita que Jairo defina con un cabezazo certero.

8' Binacional logra desplegarse en transición, pero le está costando ante una Vallejo que ocupa bien los espacios y presiona rápido en zona lateral.

6' ¡Intento de Vallejo! Manzaneda conduce por derecha, saca el centro lateral, el balón se desvía y le queda a Quinteros en la frontal, pero su disparo lo desvía un contrario al córner.

4' ¡UFFF! Jugada preparada tras un córner, Manzaneda recibe cerca del área, burla la marca rival y suelta el pase hacia atrás para la llegada de Velez, que no logra pegarle bien al balón y el disparo se va apenas desviado.

3' ¡Se la pierde Aquino! Vallejo llega por izquierda, centro de Vásquez, el balón le queda al paraguayo, que no define bien de cabeza.

2' Buena triangulación entre Pérez, Manco y Leudo, el colombiano profundiza por derecha, pero su centro al área lo despeja un rival al córner.

1' Arranca el partido en el Mansiche de Trujillo.

- El partido entre Binacional y César Vallejo arranca a las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Mansiche.

Alineaciones del Binacional vs César Vallejo

Binacional: Fernández, Pérez, Fajardo, Bareiro, Reyes, Leudo, Tello, Ojeda, Polar, Manco, Rodríguez.

César Vallejo: Zubczuk, Fleitas, Ramos, Garcés, Vásquez, Manzaneda, Quinteros, Ysique, Velez, Cedrón, Aquino.

¡Oncenas confirmadas!



Estos son los cuadros titulares de @clubucv y @BinacionalFC que saltarán a la cancha del estadio de Mansiche. ⚽️🔥 pic.twitter.com/hmdfsSbncy — Liga1 Movistar (@Liga1Movistar) February 15, 2020

La previa

Binacional, flamante campeón del fútbol peruano, visita una cancha complicada y a un rival nada sencillo en busca de su segunda victoria en este Torneo Apertura. El mal arranque en esta competición generó la salida de César Vigevani como su entrenador y por ahora Willy Escapa será el DT interino del ‘Poderoso del Sur’.

El cuadro de Juliaca tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos posibles antes de lo que será su participación en la Copa Libertadores donde integra un grupo más que complicado. Ahora buscará su segundo triunfo de visitante tras su victoria ante Cusco FC en la primera jornada de este torneo.

Por su parte, César Vallejo conformó un equipo para pelear los primeros lugares de este torneo, o en tal caso pelar copa internacional. Sin embargo, en las dos primeras fechas del mismo solo sumó dos empate ante Atlético Grau y Deportivo Municipal.

Binacional vs. Melgar EN VIVO | Posibles alineaciones

Binacional: Raúl Fernández, Reyes, Barreiro, Fajardo, Pérez, Andy Polar, Ángel Tomero, Tello, Leudo, Reimond Manco y Aldair Rodríguez.

César Vallejo: Zubczuk; Fleitas, Ramos, Vásquez; Morillo, Ciucci, Ysique, Quinteros; Vélez, Aquino, Manzaneda.

¿A qué hora juegan Binacional vs. César Vallejo?

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 1.00 a.m. (al día siguiente)

¿Qué canal transmite Binacional vs César Vallejo?

Argentina: Gol TV Latinoamérica

Bolivia: Gol TV Latinoamérica

Chile: Perú Mágico, Gol TV Latinoamérica

Colombia: Gol TV Latinoamérica

Costa Rica: Gol TV Latinoamérica

República Dominicana: Gol TV Latinoamérica

Ecuador: Gol TV Latinoamérica

El Salvador: Gol TV Latinoamérica

Guatemala: Gol TV Latinoamérica

Honduras: Gol TV Latinoamérica

Internacional: Fanatiz International, GOLTV Play, Bet365

México: Gol TV Latinoamérica

Nicaragua: Gol TV Latinoamérica

Panamá: Gol TV Latinoamérica

Perú: GOL Perú, Gol TV Latinoamérica

Estados Unidos: Perú Mágico

Uruguay: Gol TV Latinoamérica

Venezuela: Perú Mágico, Gol TV Latinoamérica

¿En qué canal transmiten GOL Perú y fútbol peruano en vivo?

Perú: GOL Perú y Movistar Deportes.

Colombia: Gol TV Latinoamérica.

Chile: GOL Perú, Movistar Deportes y Gol TV Latinoamérica.

Argentina: Gol TV Latinoamérica.

Bolivia: Gol TV Latinoamérica.

Movistar Play

La app de Movistar es útil para ver los partidos del fútbol peruano.

GOLPeru EN VIVO Liga 1 EN VIVO por INTERNET

Transmisión de GOlPeru va por Movistar Play.

GOL Peru ENVIVO

Partidos del fútbol peruano.

GOLPeru

Canal de televisión.

GOL Peru EN VIVO para celular

Descargar la aplicación de GOL Perú en Movistar Play.

GOL Perú EN VIVO Liga 1 por INTERNET

Fútbol peruano.