José Velásquez: "Me siento maltratado por los directivos de Alianza Lima"

Alianza Lima está a unas cuantas horas de celebrar un año más de vida institucional. Sus hinchas prometen albergar Matute para alentar al equipo de Pablo Bengoechea en su duelo ante Atlético Grau por la tercera fecha de Liga 1 Movistar. Un importante encuentro para los blanquiauzles.

A lo largo de su historia, diversos jugadores desfilaron por el cuadro blanquiazul. Algunos llegaron con la ilusión de ganarse el corazón de los hinchas, pero no cumplieron con su propósito. Sin embargo, hay futbolistas que lograron convertirse en referentes de Alianza Lima.

Este es el caso de José 'Patrón' Velásquez. El jugador que llegó a los 14 años para la categoría infantil de Alianza Lima y durante su etapa como futbolista profesional en el Perú solo defendió la camiseta blanquiazul. El mundialista reveló que se siente maltratado por los directivos victorianos.

"Alianza es mi segunda casa.Me siento maltratado por los directivos. No hay ningún tipo de agradecimiento por parte de ellos. Jamás me hicieron una despedida. Más tiempo he pasado en Alianza que en mi propia casa. Soy uno de los pocos referentes de la institución, porque referentes son aquellas personas que jugaron en el país por una sola camiseta, y yo quiero a Alianza Lima", indicó el exjugador.

Fondo Blanquiazul y su meta con Alianza Lima: "La idea es llegar a octavos de la Copa Libertadores"

Salomón Lerner, director del Fondo Blanquiazul, reveló el objetivo de los íntimos para la presente competencia internacional. Como mínimo, la idea es avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ese es el objetivo mínimo”, declaró en entrevista con un conocido medio nacional.