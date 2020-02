Manuel Barreto y su balance de Cristal: "Me quedé satisfecho y orgulloso por la rebeldía del equipo"

Sporting Cristal quedó eliminado de la Copa Libertadores 2020 pese a ganarle 2-1 a Barcelona SC. Un día después del partido, el técnico Manuel Barreto dio sus impresiones del rendimiento del juego 'rimense' y puso la cara frente a las críticas de sus detractores.

En diálogo con ESPN, el estratega nacional rescató la actitud de sus dirigidos frente a Barcelona SC, contra el cual lograr remontar en el Estadio Nacional.

"Ayer nos hemos repuesto y le doy el valor por la jerarquía de Barcelona. El ver el esfuerzo de los chicos. Me quedé satisfecho y orgulloso por la rebeldía del equipo de ayer. No permitir que toda la gente que nos quiere ver hundidos o aprovechar que Cristal se hunda, no aprovechar eso", señaló Barreto.

"La idea no cambia, siempre es la misma. La idea es ser siempre protagonistas (...) Hay varias cosas que siento que pudimos hacer mejor. La principal: sentí que no pudimos competir como lo hacemos siempre", señaló.

Traza los objetivos de Cristal

En tanto, el técnico remarcó que se ve peleando el título nacional a fin de año con Cristal, la cual es su principal aspiración.

"Nosotros tenemos que competir siempre por todo, porque tenemos esa obligación, porque nos sentimos capaces, nos sentimos buenos. Creemos que a fin de año vamos a estar peleando el título nacional. El objetivo es ese, estar a fin de año con posibilidades latentes de pelear el título nacional", enfatizó la 'Muñeca'.

Finalmente, envió un mensaje a todos los detractores que han pedido su salida o que han buscado la división interna en el club.

"No es momento de entrar en polémicas o dividir a Sporting Cristal. Necesitamos la unión. Estamos muy unidos con el comando técnico, con los jugadores", sentenció.