Alianza Lima vs Grau: La increíble ocasión fallada por Federico Rodríguez y que pudo ser el 2-0 [VIDEO]

No puede con sus fantasmas. Alexi Gómez volvió a calzarse el traje de asistidor, pero Federico Rodríguez demostró que, hasta ahora, no es su noche porque falló su segunda ocasión manifiesta de gol en el Alianza Lima vs Atlético Grau.

En el minuto 43, la visita no logró imponerse en una jugada de pelota parada, tampoco en la segunda jugada y Alianza Lima le sacó provecho a la transición ofensiva y a una genialidad de Alexi Gómez.

El carrilero le dio profundidad por izquierda a Alianza Lima y sorprendió a toda la defensa cuando soltó un pase tenso para que Federico Rodríguez quede en soledad para anotar el segundo gol del partido.

Ahora bien, el atacante de Alianza Lima se nubló en el área, se acercó demasiado a Bernardo Medina y le terminó rematando al cuerpo cuando segundos antes tenía todo el arco a su disposición.

Aunque el esférico volvió a caer en los pies de un jugador de Alianza Lima, Adrián Balboa solo pudo sacarse al arquero porque de ahí un defensa rival alcanzó a bloquear su disparo.

Federico Rodríguez, señalado por sus goles fallados en la final ante Binacional, evitó la derrota ante Mannucci con un gol agónico. Aquella anotación le permitió ganarse el titularato ante Atlético Grau, sin embargo, no ha tenido suerte en la primera parte.