Álvaro Barco, gerente deportivo de la San Martín, se mostró mortificado por los malos arbitrajes y pidió ayuda. El directivo indicó que los 'Santos' son perjudicados en todos los partidos por decisiones arbitrales que influyen en el marcador.

Gol Perú transmitía la conferencia de prensa, pero cuando el directivo alzó su voz de protesta, cortó abruptamente las declaraciones de Álvaro Barco. Los usuarios de Twitter criticaron la acción de la casa televisiva.

“Bueno, yo solo quiero decir algunas palabras. Ahora que estamos empezando el campeonato, necesitamos la ayuda de todos. No es posible, no podemos seguir con esta maquinaria, no podemos seguir avalando esta clase de arbitrajes, esta gente que realmente nos está perjudicando a todos”, declaró Barco.

Cuando transcurría el minuto 71, Jack Durán es derribado en el área. El colegiado del encuentro no duda en cobrar la pena máxima a favor de Alianza Universidad. Para el directivo de la San Martín, esa jugada no fue penal.

Usuarios critican a Gol Perú por cortar la transmisión de la conferencia de prensa de Álvaro Barco

"Alvaro Barco critica duro al arbitraje y cuando va a pedir ayuda de la prensa, #GolPerú corta la trasmisión para que sus comentaristas emitan su opinión", expresó un usuario desde su cuenta de twitter.

Alvaro Barco critica duro al arbitraje y cuando va a pedir ayuda de la prensa, #GolPerú corta la trasmisión para que sus comentaristas emitan su opinión.

cc: @GOLPERUoficial pic.twitter.com/jgW0snckCw — GronEdson (@GronEdson) February 16, 2020

Para los usuarios la actitud de Gol Perú no fue la correcta, cometió una falta de respeto en contra de la San Martín. Minutos después, la casa televisiva volvió a emitir la conferencia de prensa.