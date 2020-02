Cristal vs Melgar: la polémica falta de Paolo Fuentes por la que fue expulsado en el Torneo Apertura [VIDEO]

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO | El defensa Paolo Fuentes vio la tarjeta rota en el duelo por el Torneo Apertura 2020 luego de que el árbitro Mike Palomino interpretó un codazo del zaguero. Así, el cuadro 'Dominó ' quedó con un jugador menos en el choque.

Trascurrían los 33' cuando Paolo Fuentes y Ray Sandoval pelearon un balón aéreo, por lo cual ambos quedaron tendidos en el campo rápidamente.

No obstante, el referí no dudó en mostrarle de forma instantánea la tarjeta roja a Paolo Fuentes por tener levantado un poco el codo. Esta medida generó los reclamos de los jugadores de Melgar, indicando que no era una acción vehemente sino de cuidado.

La expulsión de Fuentes en el Cristal vs Melgar

Ambos jugadores tuvieron que ser atendidos, pero pese a su situación, el árbitro Palomino se reafirmó en su decisión y botó al jugador de Melgar, dejando a ambos con 10 futbolistas en el Estadio Monumental de la UNSA.

¿Quién más fue expulsado en el Cristal vs Melgar?

Es importante indicar que no era la primera polémica del árbitro Palomino en el Cristal vs Melgar, ya que Omar Merlo había dejado el campo minutos antes tras recibir su segunda amarilla.

¿Cómo va el Cristal vs Melgar?

El duelo por el Torneo Apertura 2020 lo gana Melgar 1-0 a Cristal en Arequipa tras un gol de Joel Sánchez.