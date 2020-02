Manuel Barreto sobre su continuidad: "Nadie podrá borrar todo el trabajo que hice por Sporting Cristal"

Cada vez crece más la animadversión de los hinchas de Sporting Cristal hacia a su director técnico, Manuel Barreto. En los últimos días los simpatizantes del cuadro cervecero han estado haciendo distintas campañas y protestas para que separen al entrenador del club.

A la eliminación de la Copa Libertadores, se le sumó este domingo la derrota ante Melgar y el cargo de Barreto al mando de los celestes se pone cada vez más en duda. Sin embargo, el estratega asegura que su tiempo en el club ha sido producente para la institución.

"La institución vive un tema coyuntural único en su historia, que es la venta. He estado muchos años y he hecho muchísimo por Cristal. Mi trabajo, independientemente de lo que suceda, ha sido exitoso y beneficioso para el club. Nada podrá borrar el trabajo que he hecho para Cristal", señaló el entrenador.

Además, añadió que la derrota ante los arequipeños era algo que podía suceder, pues vienen de un gran desgaste físico y el partido se les complico tras la expulsión, a pesar de seguir teniendo un jugador más en el campo.

"Es evidente que hemos jugado 5 partidos en 20 días, el desgaste ha sido bárbaro. Creo que hoy jugamos bien por gran tramo del partido y el manejo se le fue al árbitro. Generamos situaciones, pero no pudimos concretar", agregó Manuel Barreto.

Próximo partido de Cristal

Recordemos que, Sporting Cristal se ubica en la decimotercera posición del Torneo Apertura y la próxima semana tendrán un durisísimo encuentro frente a Sport Huancayo en el Alberto Gallardo, en un compromiso que se realizará el domingo 23 de febrero a las 15:00 p.m.