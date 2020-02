Aldo Corzo y su queja sobre las instalaciones del estadio Municipal de Guadalupe: "Terrible el camerín, no había agua" [VIDEO]

Universitario logró un valioso resultado de visita ante Carlos Stein (1-3), correspondiente por la fecha 3 del Torneo Apertura. El cuadro crema encadenó su tercera victoria al 'hilo' y comparte la punta con Alianza Universidad de Huánuco.

No todo es color de rosa en tienda 'merengue', pues los jugadores de Universitario quedaron muy molestos por el mal estado de la cancha y porque no había agua en los camerinos. Aldo Corzo fue uno de ellos al expresar su mortificación con el estadio Municipal de Guadalupe.

Tras el final del encuentro, Federico Alonso, Alejandro Hohberg y Aldo Corzo comparecieron antes los medios y hablaron sobre el triunfo ante Carlos Stein, que a la postre significó sumar nueve puntos y ubicarse en lo más alto del Torneo Apertura.

Este último mencionado elogió el accionar de sus compañeros, pero también aprovechó el espacio para arremeter contra las instalaciones del estadio Municipal de Guadalupe. El popular 'Maso' fue claro y directo: "Tiene que haber un control de esto (infraestructura)".

"Realmente no es por hablar mal de nadie o nada, pero tiene que haber un control de esto. Hoy nosotros hemos ganado gracias a Dios, haciendo un gran esfuerzo pero las condiciones no son las mejores para jugar. Terrible el camerín, no había agua. Pedimos lo mínimo: 'una buena cancha y un camerín normal, que tenga agua'. Los mismos jugadores de ellos también quieren eso". agregó.

Como bien se mencionó anteriormente, la 'U' comparte la punta con Alianza Universidad y en la siguiente fecha recibirá a César Vallejo. Los dirigidos por Gregorio Pérez van en busca de un nuevo festejo en la Liga 1 Movistar.

EL DATO:

Universitario afrontará sus próximos cinco partidos en Lima y Callao.