Luis Urruti confiesa que dejó el fútbol por un año tras la muerte de su padre

La muerte de un ser querido, en este caso de un padre, debe ser uno de los momentos más duros de cualquier ser humano. Según relató en una entrevista para el canal del estado, Luis Urruti, futbolista de Universitario confesó que pasó tiempos muy difíciles tras el lamentable fallecimiento de su padre, tanto así que, tuvo que abandonar el fútbol por un año.

“Dejé el fútbol un año por la muerte de mi padre que me afectó mucho. Me fui a mi pueblo en Uruguay y trabajé. Después con ayuda de mi familia decidí volver. Mi mayor motivación es mi hijo por eso siempre que anoto celebro chupándome el dedo“, dijo Luis Urruti en entrevista para TV Perú Deportes.

En seguida, el delantero uruguayo señaló que es increíble estar en Universitario y vivir el día junto a la hinchada crema. “Una cosa es que te lo digan y otra vivirla. Me comentaron sobre la ‘U’ pero ya lo comprobé. La gente empuja los noventa, donde vamos somos locales. Escucho los cánticos durante el juego y se me eriza la piel. Es imposible no dejarlo todo así”,

Tras ser consultado sobre cómo es Gregorio Pérez, Luis Urruti señaló que el técnico es el gran artífice del buen momento de Universitario, pues el club ha igualado fu mejor arranque luego de 18 años, en este entonces tenían a Ángel Cappa como el DT.

“El ‘profe’ es pieza fundamental en este momento del equipo. No se casa con nadie, juega el que está mejor, al que ve mejor. Vive los partidos a mil por hora, a veces parece que le va a dar algo pero es su forma de sentir el fútbol”.

Finalmente, a Urriti le preguntó por el tema de los goles. El charrúa dejó un importante mensaje al hincha crema. “Las cosas pueden salir bien o mal pero la entrega siempre va estar de mi parte. Eso lo reconoce el hincha. Uno cuando va a jugar a otro país, no puede ir de paseo por todo lo que deja en el suyo. Eso trato de hacer acá en Universitario”, finalizó.