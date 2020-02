Teddy Cardama contra Barreto: "¿Que diría don Alberto Gallardo al escuchar esta barbaridad?"

El entrenador de Sporting Cristal, Manuel Barreto, recibió la crítica de uno de sus colegas de profesión por una polémica declaración durante la conferencia de prensa que se realizó en la ciudad de Arequipa tras la derrota ante FBC Melgar por el Torneo Apertura 2020.

Teddy Cardama, ex entrenador de Alianza Atlético de Sullana por varios años, se manifestó a través de su cuenta de Twitter y en ello replicó lo mencionado por la 'Muñeca' en la ciudad del Misti.

"La institución vive un tema coyuntural único en su historia, que es la venta. He estado muchos años y he hecho muchísimo por Cristal. Mi trabajo, independientemente de lo que suceda, ha sido exitoso y beneficioso para el club. Nada podrá borrar el trabajo que he hecho para Cristal", fue lo exclamó Barreto el domingo 16 de febrero.

"Escuchar el atrevimiento al decir: "nadie borrará lo que hice por el club"; me dejó anonadado. Una locura total conociendo la historia. ¿Qué diría don Alberto Gallardo al escuchar esta barbaridad?", indicó el también ex de Universitario de Deportes en 2001.

Sporting Cristal va en busca del Torneo Apertura 2020

Luego de haber quedado eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal enfocará todas sus balas en conqusitar el título del Torneo Apertura 2020, no obstante, deberán de recuperar el paso luego de haber sumado su segunda derrota.

Cayeron a manos de UTC en la primera fecha por 2-1 en Cajamarca. Lograron capitalizar sus primeros tres puntos de local ante Cusco FC por 3-2, pero a pesar de contar un jugador más, Sporting Cristal no pudo rescatar puntos de Arequipa: sucumbieron por 1-0 a Melgar.