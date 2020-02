Universitario: Administración denuncia que Gremco impide que se juegue el partido ante César Vallejo

Los problemas administrativos de Universitario no tienen para cuando terminar. El equipo de Gregorio Pérez es líder del Torneo Apertura 2020 con 9 puntos y este sábado 22 de febrero recibe en el Estadio Monumental a César Vallejo.

Sin embargo, mediante su cuenta de Twitter, la administración saliente, Solución y Desarrollo, denunció que Gremco impide que se juegue el partido ante César Vallejo.

Un partido de fútbol requiere una serie de gastos y despliegue de logística. Sin embargo, Coril (empresa que administra los fondos del club) por instrucción de Gremco, impide que efectuemos pagos poniendo en riesgo el partido del día sábado", señala en el comunicado.

Solución y Desarrollo, administración saliente, se comprometió a luchar por los intereses de Universitario y que todos los partidos que el cuadro estudiantil juegue de local se realizarán a puertas abiertas.

Nuestra Administración actuando con transparencia hará entrega formal de la administración dentro del procedimiento legal, por lo que resulta innecesario el perjuicio que Gremco y su administrador pretende realizar en contra del club", agregó.

Jean Ferrari pidió a Gregorio Pérez mantenerse como DT de la 'U' tras cambio de administración

“Aún no se ha decidido nada, pero he conversado con él (Gregorio Pérez) para que se quede, pues el club está por encima de todo. Le pedí que se enfoque solo en la parte deportiva y él, con su experiencia, también me lo ha manifestado de esa manera. Cuando se oficialice el ingreso de la nueva administración, ya se verá. Mientras tanto, continuaremos trabajando”, expresó Jean Ferrari en “Campeonísimo” de Radio Fiesta.