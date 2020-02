El insólito motivo del porqué Cristian Ortiz no viajó a Arequipa para el duelo ante Melgar

Sporting Cristal vive un duro momento tras sufrir su segunda derrota en el Torneo Apertura 2020 a manos de Melgar. El cuadro dirigido por Manuel Barreto no logró capitalizar punto alguno en visita a Arequipa y se quedó con las tres unidades que consiguió de local ante Cusco FC.

Pero más allá de la derrota, causó una gran sorpresa la ausencia de Cristian Ortiz. El volante celeste es uno de los mejores jugadores del plantel 2020 y no se reportó alguna lesión que lo margine del choque que se desarrolló por la jornada 3.

Entorno a este tema se manifestó el director general de Sporting Cristal, Juan José Luque, quien informó el motivo del porqué 'Tití' no estuvo en la lista de viajeros hacia la ciudad del Misti: el mediocampista argentino estaría fastidiado por su frustrado pase a Independiente del Valle.

"Sí (respecto a la oferta de Independiente del Valle), me pidieron opinión, hablé con el jugador y con Manuel (Barreto). Para el primer equipo, 'Tití' es importantísimo. En ese contexto, no podemos ceder a ninguno de los nuestros. Llegó la propuesta de préstamo. Eso lo puedo entender para un jugador que no es titular, que está incómodo en el equipo ¿Por qué Cristal tiene que ceder a un jugador importante?", indicó Luque.

"Algo distinto sería que te paguen la cláusula. Cristal nunca le ha fallado a sus jugadores, paga puntual y yo pido respeto a la institución también por eso. Hablamos con Ortiz, le hicimos saber que era importante. Cristal no tiene intención de dejar que se marche 'Tití. Lo que no entiendo es por qué otro club (Independiente del Valle) pide el préstamo de un jugador, cuando sabe que tiene una cláusula de rescisión. Prestarlo era ir en contra del equipo", agregó.

Sporting Cristal | Cristian Ortiz tenía intenciones de partir

Juan José Luque indicó que la llegada de Washington Corozo, procedente de Independiente del Valle, no estaba atada a un pre-acuerdo para el préstamo de Cristian Ortiz. Aceptó que el mediocampista de 27 años quería jugar en el fútbol ecuatoriano.

"Si un club te dice que vayas a préstamo, y a que va a mejorar tu sueldo, dejaríamos sin sentido la firma de los contratos. Eso es ir en contra de la instituciín y de nuestra dignidad". ¿Por qué no estuvo en Arequipa? "Hablamos con el jugador el viernes, el sábado por la mañana habló con Manuel quien nos dice que estaba indispuesto y que prefería no ir".

¿Fue un tema anímico? "Creo que va por ahí. Hablaremos con él. El sábado lo importante era el equipo y los jugadores que lo representan. Las personas igual se equivocan, para eso se puede conversar. Hijos pródigos hay siempre. Yo entiendo que la gente quiera ganar más, pero somos una institución seria y digna. Espero que llegue a entrenar con todas las ganas del mundo, que sus compañeros lo integren, lo acojan. Y vuelva a ser el de cada día, un jugador que suma", acotó para El Comercio.