Universitario: Gregorio Pérez aclaró que cambio de administración no afecta a plantel

Universitario vive un torrente de emociones en los últimos días. De la eliminación en la Copa Libertadores al cambio de administración y de ésta a mantener el liderato del Torneo Apertura 2020. Ahora bien, Gregorio Pérez remarcó que los cambios administrativos no afectan a un plantel mentalizado en ganar la Liga 1.

"No hay ninguna preocupación en el plantel sobre el cambio de administración. Estamos enfocados en el partido del sábado. No hablamos de otra cosa, créanlo, no tenemos que fingir", aseguró el DT de Universitario en conferencia de prensa.

"Yo nunca viví esto (el cambio de administración), pero lo tomo con mucha naturalidad, el tiempo lo dirá", abundó Gregorio Pérez sobre la particular situación que le está tocando vivir.

En ese sentido, el técnico uruguayo explicó que hoy su cabeza y la de sus dirigidos pasa por vencer el sábado a César Vallejo para así mantener el andar perfecto y el liderato del Torneo Apertura 2020.

"Quiero estar ajeno a lo que sucede fuera, el sábado quiero regalarle el triunfo a los miles de hinchas que irán al estadio y nos verán. Yo vengo de mi casa a entrenar y vuelvo a trabajar enfocado en el objetivo".

Más allá de la desazón por caer eliminado de la Copa Libertadores, Gregorio Pérez remarcó que el objetivo siempre fue ganar la Liga 1.

"Desde que llegamos al club, lo más importante era el torneo local, nos preparamos para eso, eso no quiere decir que hayamos descuidado el torneo internacional, obviamente nos dolió quedar eliminados, pero sabemos que el torneo local tiene un camino muy largo y la ilusión que tenemos es grande", cerró.

La U de Pérez emula al campeón del Apertura 2002

Los tres triunfos consecutivos que acumula Universitario en el Torneo Apertura 2020 (Melgar, Sport Huancayo y Carlos Stein) significaron igualar al récord de tres consecutivos que alzó el propio club en el 2002. Aquel equipo dirigido por Ángel Cappa alzó dicho torneo corto y fue inmortalizado por las palabras de su técnico: "Contra todos".