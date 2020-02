Chemo del Solar revela: "Soy hincha de la U, pero iba al estadio de Alianza Lima" [VIDEO]

José del Solar ha sido blanco de duras críticas por las hinchadas de los conjuntos más grandes del fútbol peruano, nos referimos a Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal. El 'Chemo' le ha dado grandes alegrías a los merengues; sin embargo, todo cambió cuando se convirtió en técnico celeste. Además, lo acusaron de ser fanático del equipo de La Victoria.

Respecto a este tema, el estratega ha preferido mantenerse discreto, pero recientemente rompió su silencio durante una entrevista con Peter Arévalo, más conocido en el ámbito futbolístico como 'Mr. Peet'.

El 'Chemo' del Solar confesó que es hincha de Universitario de Deportes, pero que también asistía a los partidos de Alianza Lima en Matute para ver el juego de los blanquiazules.

"Yo soy hincha de la 'U' y mi papá es hincha de Alianza Lima. Yo vivía en Chimbote. Entonces, mi papá es de ese lugar y mi mamá es de Lima. Yo iba a la capital y me iba al estadio de Alianza, para ver al equipo. Mis tíos, hermanos de mi mamá, todos eran cremas. También iba al estadio y me convencieron de ser hincha de la 'U'. Me gustó más", señaló el entrenador a Peter Arévalo.

Con estas declaraciones, el entrenador de la César Vallejo dejó en claro que es seguidor de Universitario y no de otros conjuntos, como se especulaba.

Por otra parte, el próximo 21 de febrero, la César Vallejo, equipo que dirige el 'Chemo' visitará a Universitario en el Monumental por la fecha 4 del Apertura. Los 'poetas' no arrancaron bien el torneo local por lo que están obligados a ganar.