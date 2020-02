Julio César Uribe: "Tengo la capacidad y calidad de persona para devolver a Cristal al lugar que merece"

Para la dirigencia de Sporting Cristal, existen dos candidatos de peso para asumir la dirección técnica tras la salida de Manuel Barreto. Los dos, plenamente identificados con el club rimense. Uno de ellos es Roberto Mosquera -campeón nacional en el 2012, el otro es Julio César Uribe.

Ahora bien, ¿qué piensa el 'Diamante' tras sonar por enésima vez como una posibilidad en el banquillo de su querido Cristal? "Ha sido una constante que siempre he sido alternativa. No tengo ninguna razón para que hoy puede ser una posibilidad", expresó, con humildad, Uribe en una entrevista con 'Campeonísimo'.

Son distintas las palabras que el deseo y lo cierto es que Julio César Uribe se muere por dirigir al club del cual es hincha. "Si tengo la posibilidad de ser campeón, convencido que voy a hacerlo", afirmó en referencia a que le den la oportunidad de ser el nuevo DT rimense.

"Tengo la capacidad y la calidad de persona para devolver al club al lugar que se merece", abundó Uribe, sobre su deseo de ser campeón como DT de Sporting Cristal.

"Tengo una hoja de vida revirtiendo situaciones y jugando bien al fútbol", especificó Julio César Uribe sobre el reto que supone el club de sus amores y el famoso estilo de juego.

Ahora bien, la leyenda de Sporting Cristal no fue ajeno al mal momento que debe estar pasando Barreto y le dedicó unas palabras al novel técnico. "Lamentar la decisión sobre Manuel, que es una experiencia más. No es para deprimirse, es para hacerse fuerte", concluyó.

El legado de Julio César Uribe en Sporting Cristal

Surgido de la cantera de Sporting Cristal, Uribe debutó en 1975 y rápidamente se adueñó del titularato. Fue clave en el bicampeonato 1979-80, fue elegido tercer mejor jugador de América en 1981 (detrás de Maradona y Zico) y fue traspasado al Cagliari de Italia al año siguiente. Tras una larga trayectoria en el extranjero, el 'Diamante' viviría otras dos etapas más como jugador rimense (1988-89 y 1991). Su legado finalmente fueron cuatro títulos nacionales (1979, 1980, 1988 y 1991). A propósito del renombramiento del Estadio San Martín a Alberto Gallardo, los hinchas del club rimense votaron para que la tribuna oriente se llame Julio César Uribe y así finalmente fue.