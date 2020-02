Pablo Bengoechea fue sancionado con dos partidos y una multa de 3 UIT

Malas noticias para los hinchas de Alianza Lima. Y es que, según se pudo conocer, la Comisión Disciplinaria de la FPF decidió suspender con dos fechas y una multa de 3 UITs (12,900 soles) al técnico Pablo Bengoechea. Es decir, no podrá estar en el banco ante Ayacucho y Municipal.

"Sancionar al señor Pablo Bengoechea con la suspensión de dos partidos, contados a partir del día siguiente de la notificación y una multa de 3 UIT, por la infracción prevista al artículo 65 numeral 2 del reglamento único de Justicia", señala la resolución emitida por la Comisión Disciplinaria de la FPF.

¿Qué dijo exactamente Pablo Bengoechea para ser castigado por la Comisión Disciplinaria de la FPF?

Este hecho arrastra desde la final de la Liga 1 2019, entre Alianza vs Binacional, donde tras perder en la ida e implementarse el Videoarbitraje, Pablo Bengoechea tuvo polémicas declaraciones contra la tecnología y el mismo árbitro Joel Alarcón.

“El VAR se iba a equivocar en contra de nosotros, se lo dije a los dirigentes de Alianza Lima. No me sorprende nada. Ya les dije a los chicos en el camarín que esta serie está perdida. Tal vez se corta el Internet en Matute y no hay VAR. Tal vez así tengamos más chance”, dijo Pablo Bengoechea muy molesto.

Aparte de Pablo Bengoechea, tres personajes más ligados a Alianza Lima también fueron sancionados. Se trata de Gustavo Zevallos (gerente deportivo), Renzo Gayoso (jefe de equipo) y Cesar Torres (miembro del comité de Alianza).

En caso de Gustavo Zevallos y Renzo Gayoso, su sanción fue netamente económica. Ambos recibieron un castigo de 2.5 UIT. Mientras tanto, en el caso de Cesar Torres, el directivo fue suspendido con un mes de ejercer cualquier actividad deportivo relacionada al fútbol, más 2 UIT.