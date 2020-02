Ayacucho FC: "Aprovecharemos las deficiencias defensivas de Alianza"

El domingo Alianza Lima visitará a Ayacucho FC en el estadio de Ciudad de Cumaná y el elenco local promete ser un verdadero dolor de cabeza. Joao Villamarín, delantero de los 'zorros', aseguró que el plantel ayacuchano sabe dónde 'pegarle' a los de Bengoechea.

“Jugar ante un equipo grande y que se ha reforzado bien como Alianza siempre es motivante. Sabemos que en ofensiva tienen jugadores desequilibrantes pero que atrás han venido sufriendo bastante en los primeros partidos", indicó el formado en las canteras 'íntimas'.

Para Villamarín esa es la clave para salir victoriosos el fin de semana: "Apuntamos a aprovechar a esas deficiencias para quedarnos con la victoria en casa".

No obstante, no todas son buenas para el atacante ayacuchano, pues no podrá estar ante Alianza por una lesión en el muslo izquierdo. “Es lamentable pero desde la tribuna alentaré a mis compañeros para

quedarnos con la victoria”, puntualizó.

Ayacucho se ubica en la sétima casilla del Torneo Apertura, mientras que Alianza Lima se encuentra en el décimo lugar con 4 puntos. Todo esto transcurrido las tres primeras fechas del certamen.