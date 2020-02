Jersson Vásquez asegura que celebraría un gol si le anota a Universitario

Se comenzó a calentar el Universitario vs. César Vallejo, duelo correspondiente por la fecha 4 del Torneo Apertura, a disputarse este sábado en el estadio Monumental. Y es que uno de los referentes del combinado 'poeta' salió al frente para mandarse con todo.

Nos referimos a Jersson Vásquez, con pasado en Universitario, defensa de Vallejo. El lateral izquierdo reveló que si llega a anotarle a los 'cremas' lo celebraría. Eso sí — y lo dijo tajantamente— lo haría con el máximo respeto hacia su exclub.

Este sábado volverán al Monumental dos jugadores— uno ya es técnico— identificados con Universitario. Uno de ellos es José Guillermo del Solar, ahora estratega de los 'poetas', y el otro es Jersson Vásquez.

Vásquez disputó las últimas tres temporadas en el conjunto de Ate y dejó la valla alta por la banda izquierda, donde Iván Santillán tendrá la misión de superar lo hecho por el defensor de 33 años.

En la previa al duelo, Vásquez habló para 'Las Voces del Fútbol' y confirmó que si le marca a su exclub lo gritaría. "Si toca celebrarlo, lo haría con el máximo respeto. Yo no le veo una falta de respeto celebrar un gol

Son las maneras", apuntó.

Asimismo, el defensor de la UCV reveló que no le cierra las puertas a la 'U', pero si eso no llega a ocurrir estará eternamente agradecido con el hincha. "Salí porque no se renovó el contrato y si toca volver bienvenido sea, sino agradecerle al hincha por los tres años que viví ahí".

EL DATO:

Universitario fue eliminado en la tercera fase de la Copa Libertadores a manos del Cerro Porteño.