Diego Rebagliati: "El nombre de Roberto Mosquera se cae de maduro"

Si Sporting Cristal tiene la plena de certeza de luchar por el campeonato nacional en la presente temporada, deberá de acabar con esta incertidumbre que los ha invadido luego de la aparatosa eliminación en la Copa Libertadores a manos de Barcelona de Ecuador.

Esta transición fue vivida por Diego Rebagliati, quien reveló los pasajes que le tocó como jugador y luego como directivo de la institución celeste. La manera a quien tuvieron que acudir para resolver el hecho y del porqué lo hicieron.

"La única manera de descomprimir eso... Me voy a remontar al año 2007. En ese momento veníamos, a medio año, muy grave después de (Jorge) Sampaoli, con un intirenato de (Walter) Fiori de cuatro partido y la decisión fue ir a buscar a Oblitas. Casi le dijimos a Oblitas 'nos ponemos en tu espalda y tú llévanos'. Porque lo que les está pasando a esta dirigencia, me pasó a mí", indicó Rebagliati en Al Ángulo.

"A mi me dio risa cuando los hinchas me aplaudieron en el estadio porque son los mismos que me puteaban en el 2007. No me la creo ahora como no me la creí de que era tan malo en ese momento. Oblitas nos sacó de esa situación", agregó.

"Recuerdo perfectamente lo del año 1999. El técnico era Motta. Se va y yo recién tenía tres semanas de gerente deportivo del club y Oblitas había salido de la selección. Alfonso Grados, que era presidente, me dijo necesitamos a Oblitas. Le hicieron un contrato fabuloso, que no lo terminó cumpliendo, porque necesitaba la espalda de Oblitas", detalló.

Sporting Cristal | Roberto Mosquera es el elegido

Para Rebagliati, Roberto Mosquera es el elegido para suplir a Manuel Barreto. "El nombre de Mosquera se cae solo. Porque necesitas la espalda de alguien como Roberto, ya comprobado que salió campeón con el club. Un equipo muy exitoso en el año (2012) que salió campeón. Te va a dar paz, te va a dar dignidad".

Finalmente mencionó que el cuadro dirigido por la 'Muñeca' no jugaba mal, pero que el ambiente se sobrecargó por la forma cómo Barcelona de Ecuador los eliminó en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2020.

"Este equipo (de Manuel Barreto) tuvo momentos que no jugó tan mal. Creo que el primer tiempo con Cusco FC mostró un gran rendimiento. Iba ganando 3-0, pero pudo hacerlo por 5-0. Después con Barcelona, en Lima, tuvo momentos de buen nivel, pero había un ambiente muy cargado en contra del técnico", concluyó.