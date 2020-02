Gustavo Zevallos y su mensaje por sanción a Bengoechea: "Espero que este tema no sea contra Alianza Lima"

Gustavo Zevallos alzó su voz de protesta por las sanciones que recibieron tanto él como el entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El dirigente blanquiazul cree que otros clubes también debieron ser castigados por hechos parecidos, además, cree que no se respetó el debido proceso cuando no se les llamó a dar sus descargos a ningún miembro del club.

"Todos estamos sorprendidos en el club. Se han dado situaciones similares o peores antes de que finalice el campeonato (en 2019). Nos parece que institucionalmente nos debieron de llamar. No hubo ningún aviso al club. Tenemos argumentos para exponer frente a las autoridades y con tranquilidad y con mucha seguridad que lo que hicimos en su momento fue producto de lo sucedido. No calificamos a nadie. Simplemente expusimos nuestras molestias probablemente alterados como es mi caso, pero bueno ante situaciones que uno no las ve claras, toda acción hay una reacción", dijo el gerente deportivo.

Asimismo, Zevallos espera que no sea una medida de represalia contra el elenco íntimo, que además respeta toda la reglamentación impuestas por los entes rectores del fútbol local e internacional.

"Espero que este tema no sea contra la institución. En estos cinco años ha demostrado transparencia. Respetando toda la reglamentación que ha sido impuesta por FPF y que viene de FIFA. No hemos tenido ningún problema con nadie, solo cuando reclamamos algunos arbitrajes", agregó.

Gustavo Zevallos resalta la buena gestión de Alianza Lima a nivel dirigencial, prueba de ello son los auspiciadores que han ido confiando en la marca para promocionar sus productos.

"Alianza Lima es un club modelo, es un club ejemplar. Me da mucha satisfacción decirlo. Lo digo con mucha sinceridad. Y nos avala lo que hemos hecho. Estos auspiciadores que creen que hacen un trabajo bueno", culminó.

EL DATO

Gustavo Zevallos asumió la gerencia deportiva de Alianza Lima desde junio del 2015.