Pablo Bengoechea sobre su sanción: "No me llamaron para defenderme. Está claro cómo funciona todo"

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, evidenció su molestia tras conocer la sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol por las declaraciones vertidas tras la primera final ante Deportivo Binacional.

"Sobre la suspensión estoy sorprendido y triste. Acatar la sanción para que afecte lo menos posible a Alianza. Hacer mi trabajo donde me toca. Estos dos partidos. Lo que pasa es que no puedo ni apelar ni me llamaron para poder defenderme. No podemos hacer nada. Todo lo que diga no tiene solución. Y no quiero decir todo lo que pienso porque voy a pejudicar más a Alianza. Por eso voy a quedarme quieto", indicó el estratega uruguayo en conferencia de prensa.

"La sanción dice que no tenemos derecho. No podemos apelar. No podemos defendernos. Esa es la realidad. No importa lo que yo pienso. Y la realidad es esa. Tenemos que acatar. No tiene solución", agregó.

Alianza Lima | Pablo Bengoechea reveló que prohibición le impone la sanción

El entrenador de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, reveló las prohibiciones que establece la sanción que le fue impuesta. "Puedo viajar con el equipo, puedo estar en el estadio, pero no puedo ir a vestuario ni al banco de suplentes", exclamó el DT 'oriental'.

"¿Qué voy a ganar con que sancionen a más? Está claro como funciona todo. Sin problemas", exclamó. Sucede que hinchas de Alianza Lima han pedido que también se le sancione al presidente de la FPF, Agustín Lozano, así como a algunos jugadores que se manifestaron en la misma línea, pues bajo su percepción cometieron el mismo hecho que Bengoechea.

"Es la primera vez que soy sancionado de esta característica. Una vez me echaron en Cusco y las otras sanciones que tuve fue porque el equipo salió tarde para el segundo tiempo. Problemas de disciplina, por llamarlo de alguna forma, solo tuve una ves. Después no soy de tener problemas. No me gusta protestar. No me gusta que los jugadores protesten. Me gusta conversar con los árbitros. Me divierte eso. Es lindo tener una comunicación con los árbitros. No suelo hacer acciones que perjudiquen al club", detalló.

Alianza Lima | Pablo Bengoechea evalúa que jueguen dos juveniles

La Bolsa de Minutos es un tema pendiente en Alianza Lima y es por ello que Pablo Bengoechea empezará a darle importancia. El estratega blanquiazul refirió que evalúa que dos juveniles que sumen sean titulares ante Ayacucho FC. Los referidos jugadores podrían ser Gonzalo Sánchez, Miguel Cornejo o Kluiverth Aguilar.