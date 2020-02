Sporting Cristal vs Sport Huancayo [Gol Perú EN VIVO] Fecha 4 de Torneo Apertura 2020

Gol Perú EN VIVO Sporting Cristal vs Sport Huancayo ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | Este sábado 22 de febrero se juega el partido por la Jornada 4 del Torneo Apertura 2020. El duelo está pactado para las 11:00 a.m. (hora peruana) en el Alberto Gallardo y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

A la espera de la llegada del nuevo técnico, Sporting Cristal afronta la cuarta fecha de la Liga 1 con la obligación del triunfo ante su afición, angustiada por el mal arranque de temporada, pero ya con mejor semblante ante la salida de Manuel Barreto.

Sporting Cristal jugará por segunda vez de local en el Torneo Apertura 2020 y ahora sí se espera un apoyo total hacia el plantel, una situación que no se dio en el triunfo ajustado (3-2) ante Cusco FC, en el que Manuel Barreto y jugadores como Johan Madrid fueron el principal foco de las pifias.

Ahora bien, el defensa de Sporting Cristal puede ser una de las grandes bajas ante Sport Huancayo. El lateral derecho acaba de perder a su hermano y es posible que el interino Jorge Soto decida darle descanso para que afronta en familia el difícil momento que les está tocando vivir.

En todo caso, Johan Madrid no será la única baja rimense para el duelo en el Alberto Gallardo. Y es que Omar Merlo será una ausencia obligada por su expulsión ante Melgar, por lo que Renzo Revoredo y Junior Huerta se disputan el puesto de segundo central.

Una de las grandes interrogantes para el Sporting Cristal vs Sport Huancayo será cuál será la idea de juego que impondrá el 'Camello' Soto. Será una similar a la de Manuel Barreto o apostará por un esquema menos ortodoxo que el del saliente técnico rimense.

🏁 En sus marcas, listos...



Así nos preparamos para el partido de mañana 💪🏽⚽️#FuerzaCristal #FuerzaGanadora pic.twitter.com/QDAes1OArf — Sporting Cristal (@ClubSCristal) February 21, 2020

Lo cierto es que la vuelta de jugadores como Christofer Gonzáles y Cristian Ortíz significará un mayor desequilibrio individual, asociación y pólvora para un equipo que no pudo sacarle provecho al hombre de más ante Melgar, una derrota por la mínima que le terminó costando el puesto a Barreto.

Sport Huancayo, por su parte, apunta a hacerse fuerte ante un rival alicaído y así acabar con una racha de dos partidos sin ganar en el Torneo Apertura 2020.

Diego Melián, de @CCDMunicipal, fue pieza clave para que el conjunto 'edil' sume en su visita a Huancayo y es el protagonista de la mejor atajada de la tercera fecha de la #Liga1Movistar Apertura ⚽🔥.



🎥 @GOLPERUoficial pic.twitter.com/YCCpUn35oH — Liga De Fútbol Profesional (@LigaFutProf) February 19, 2020

El equipo de Wilmar Valencia, que empezó la Liga 1 con un triunfo por 1-0 ante Atlético Grau, viene de caer por 2-1 ante Universitario en el Monumental y, lo peor de todo, conceder un empate sin goles ante Municipal en casa.

Ahora bien, Sport Huancayo tiene armas de sobra para poner en jaque a Sporting Cristal y todavía más a un equipo que vive la resaca de la salida de Manuel Barreto, por lo que si existe un momento dar el golpe en el Alberto Gallardo este es.

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Sporting Cristal: Solís; Cabello, Chávez, Revoredo (Huerto), Loyola; Calcaterra, Cazulo, Távara; Kevin Sandoval, Herrera, Ray Sandoval.

Sport Huancayo: Pinto; Carmona, Fuentes, Valoyes, Ángeles; Valverde, Rojas; Peña, Lliuya, Bazán; Neumann.

A qué hora juegan EN VIVO Sporting Cristal vs Sport Huancayo

México 10:00 a.m.

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Venezuela 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Chile 1:00 p.m.

Paraguay 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Brasil 1:00 p.m.

España 5:00 p.m.

Qué canales transmiten EN VIVO Sporting Cristal vs Sport Huancayo

Perú: GOL Perú y Movistar Deportes.

Colombia: GolTV Latinoamérica.

Chile: GOL Perú, Movistar Deportes y GolTV Latinoamérica.

Argentina: GolTV Latinoamérica.

Bolivia: GolTV Latinoamérica.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs Sport Huancayo?

Sporting Cristal enfrentará este sábado 22 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. El cotejo está programado para las 11:00 a.m. (hora peruana).

¿Dónde VER el Sporting Cristal vs Sport Huancayo por Liga 1?

El partido entre Sporting Cristal vs Sport Huancayo será transmitido por la señal de Gol Perú (canal 14 de Movistar Tv). En Latinoamérica será la señal de GolTV y Perú Mágico serán los encargados de llevar el referido partido.