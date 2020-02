Universitario vs César Vallejo [Gol Perú EN VIVO] Partidazo por Jornada 4 de Liga 1

Gol Perú EN VIVO Universitario vs César Vallejo ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | Este sábado 22 de febrero se juega el partido por la Jornada 4 de la Liga 1. El duelo está pactado para las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Alberto Gallardo y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

A mantener el andar perfecto. Universitario, uno de los líderes del Torneo Apertura 2020, afronta el duelo ante César Vallejo con el firme deseo de alcanzar su cuarto triunfo consecutivo para así seguir en lo más alto de la Liga 1.

Ahora bien, no será una tarea nada sencilla. Jugadores claves como Armando Alfageme, Nelinho Quina y Donald Millán serán suplentes en el Universitario vs César Vallejo por distintos motivos.

Los dos primeros no se encuentran al 100% tras recuperar de sus respectivas lesiones, pero se encuentran en lista de concentrados. El colombiano, por su parte, será suplente por decisión de Gregorio Pérez debido a la seguidilla de partidos que acumula.

En ese sentido, el juvenil Luis Valverde ocupará el puesto de Quina, Rafael Guarderas volverá al titularato tras superar unas molestias mientras Alejandro Hohberg será el "10" ante la sobrecarga que sufre Millán.

Pese al cambio de administración, Gregorio Pérez enfatizó que su plantel solo está concentrado en el aspecto deportivo, por lo que la cabeza de sus dirigidos solo piensa en ganarle a César Vallejo para seguir siendo líder con puntaje perfecto.

#Universitario



⭐⭐ Palabras del profesor Gregorio Pérez. ⭐⭐



➡⚽🏆 Este sábado nuestro primer equipo buscará consolidarse en lo alto de la tabla. El profesor confía en la hinchada, nos toca responder.



🔥 ¡Vamos todos al Monumental 'U'! 🔥#YDaleU pic.twitter.com/e01VWzKn1J — Universitario (@Universitario) February 21, 2020

En la vereda del frente, el equipo del 'Chemo' del Solar todavía no sabe lo que es ganar en el Torneo Apertura 2020 y eso que ha tenido dos juegos de local.

En la primera jornada, César Vallejo fue incapaz de anotarle un gol a un heroico Municipal, a la siguiente se dio por bueno el empate a un gol ante el recién ascendido Atlético Grau, pero el drama llegaría en la tercera fecha.

Y es que el club trujillano no supo aprovechar la crisis deportiva de Binacional post salida de César Vigevani. Con DT interino, el vigente campeón del fútbol peruano se impuso con goles de Aldair Rodríguez y Héctor Zeta.

Para colmo, César Vallejo no podrá contar con Christian Ramos por acumulación de amarillas. Sin un sistema consolidado, es una posibilidad que 'Chemo' del Solar vuelva a apostar por Jersson Vásquez como central y le de la banda izquierda a Elsar Rodas.

Arriba, queda por ver si se la renueva la confianza al paraguayo Víctor Aquino o si el colombiano Yorleys Mena vuelve al titularato. En el mediocampo son opciones el venezolano Arquímedes Figuera y Raziel García en caso se recupere de una lesión que le ha impedido mostrar su mejor nivel en la Liga 1.

Alineaciones probables del Universitario vs César Vallejo

Universitario: Carvallo; Corzo, Alonso, Valverde, Santillán; Guarderas, Barreto; Quintero, Hohberg, Urruti; Dos Santos.

César Vallejo: Zubczuk; Fleitas, Garcés, Vásquez; Manzaneda, Quinteros, Ysique, Rodas; Vélez, Aquino, Cedrón.

¿A qué hora juegan Universitario vs César Vallejo?

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 2.00 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 1.00 a.m. (al día siguiente)

¿Cuándo juegan Universitario vs César Vallejo?

Universitario enfrenta a César Vallejo este sábado 22 de febrero (8.00 p.m. hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate.

¿Qué canal transmite Universitario vs César Vallejo?

Perú: GOL Perú y Movistar Deportes.

Colombia: GolTV Latinoamérica.

Chile: GOL Perú, Movistar Deportes y GolTV Latinoamérica.

Argentina: GolTV Latinoamérica.

Bolivia: GolTV Latinoaamérica.

GOL Perú EN VIVO

Transmisión por el canal 14 de Movistar Deportes.

CMD EN VIVO

Ahora es Movistar Deportes.

Cómo ver GOL Perú EN VIVO Universitario vs César Vallejo | Guía de Canales TV

GOL Perú Movistar TV (Satélite): Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD).

GOL Perú Movistar TV (Cable): Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD).

GOL Perú Star Globalcom: Canal 14.

¿Dónde juegan Universitario vs César Vallejo?

En el Estadio Monumental de Ate.

Estadio Monumental de la U

El Monumental es un recinto deportivo propiedad del Club Universitario de Deportes. Se ubica en el distrito de Ate, al este de la ciudad de Lima, Perú. Fue diseñado por el arquitecto uruguayo Walter Lavalleja Sarries.​ Es el estadio de fútbol con la mayor capacidad en Sudamérica y uno de los más grandes del mundo.