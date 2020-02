► Sigue GOL Perú EN VIVO, Universitario vs César Vallejo EN DIRECTO Liga 1

Ver GOLPeru Universitario vs César Vallejo EN VIVO vía GOL Perú, de Movistar Deportes (ex CMD), a partir de las 8.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Ate por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2020. Sigue el MINUTO x MINUTO vía INTERNET del fútbol peruano por Libero.pe.

En medios de problemas extradeportivos (cambio de administración temporal), Universitario no se desconcentra del tema deportivo. El equipo de Gregorio Pérez (DT de Universitario de Deportes) ha firmado su mejor arranque tras 18 años y esta noche en el estadio Monumental buscará superar este récord, que, además, será muy importante para conservar la punta del Torneo Apertura.

Luego de las primeras tres jornadas disputadas, Universitario ha sumado 9 puntos y se encuentra en la cima de la tabla de posiciones, junto a Alianza Universidad que juega recién este lunes y Deportivo Binacional, pero este equipo ya jugó el pleno de partidos.

Para esta ocasión, tanto Nelinho Quina como Armando Alfageme quedaron fuera del once titular. Ambos jugadores están en la lista de concentrados, pero el técnico prefiere no arriesgarlos. Mientras tanto, Diego Chávez no fue convocado a pesar que sus papeles ya están en regla.

A su vez, Cesar Vallejo está en la obligación de sumar tres puntos. El equipo de Chemo del Solar viene de dos empates y una derrota, es decir, aún no sabe lo que es ganar en la Liga 1 tras haberse disputado las primeras jornadas. En el Monumental, la casa de Universitario, saldrán con el objetivo de dar el batacazo, sobre todo, para intentar recortar distancias.

Alineaciones probables Universitario vs César Vallejo

Universitario: Carvallo; Corzo, Alonso, Valverde, Santillán; Guarderas, Barreto; Quintero, Hohberg, Urruti; Dos Santos.

César Vallejo: Zubczuk; Fleitas, Garcés, Vásquez; Manzaneda, Quinteros, Ysique, Rodas; Vélez, Aquino, Cedrón.

¿A qué hora juega Universitario vs César Vallejo?

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

¿Qué canal transmite Universitario vs César Vallejo?

Perú: GOL Perú y Movistar Deportes.

Colombia: GolTV Latinoamérica.

Chile: GOL Perú, Movistar Deportes y GolTV Latinoamérica.

Argentina: GolTV Latinoamérica.

Bolivia: GolTV Latinoaamérica.

¿Dónde ver GOL Perú EN VIVO Universitario vs César Vallejo?

GOL Perú Movistar TV (Satélite): Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD).

GOL Perú Movistar TV (Cable): Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD).

GOL Perú Star Globalcom: Canal 14

Dónde ver Movistar y CMD EN VIVO Universitario vs César Vallejo | Guía de Canales TV

Movistar Deportes Perú (Satélite): Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes Chile (Satélite): Canak 786.

Movistar Deportes Perú (Cable): Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD).

Movistar Deportes Star Globalcom: Canal 3.

Movistar TV Chile (IPTV): Canal 786.

Cuándo ver Perú Mágico Movistar TV EN VIVO Universitario vs César Vallejo | Canales Chile y Estados Unidos

Chile Movistar TV: Canal 432

Venezuela Movistar TV: Canal 432

Estados Unidos DirecTV: Canal 431.

Star Globalcom: Canal 16 y Canal 100.

Chile Movistar TV: Canal 432.

Dónde ver GOL TV Latinoamérica EN VIVO Universitario vs César Vallejo | Canales TV

Movistar TV: Canal 510 (SD) y Canal 743 (HD).

Tigo UNE Colombia: Canal 121.

VTR Chile: Canal 163 (SD) y Canal 845 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 120.

Montecable Uruguay: Canal 522.

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 211 (SD) y Canal 743 (HD).

Estadio Monumental de Ate

Mapa.

