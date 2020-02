Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY domingo 23 de febrero de 2020

Sigue todos los Partidos de hoy domingo 23 de febrero con la Transmisión Fútbol EN VIVO. Repasa toda la La agenda futbolística con los grandes programados para esta tarde en las diversas ligas del mundo como la Bundesliga, Liga Santander, Premier League, Serie A, Torneo Apertura: Alianza Lima vs. Ayacucho FC, con encuentros que prometen.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC,es el partido más interesante de hoy domingo en el torneo local. Los 'blanquiazules' llegaran al Estadio de Ciudad de Cumana para conseguir tres puntos y así poder seguir avanzando en la tabla. La novedad, es que el transfer de Beto da Silva no llegó por lo que el delantero no podrá hacer su debut en esta fecha.

En el ámbito internacional uno de los duelos más atractivos es el Inter vs. Sampdoria, los dirigidos de Antonio Conte tienen que ganar para acortar las distancias con la Juventus, líder de la Serie A.

Por la Premier League el duelo que promete es el partido entre Manchester United vs. Watford, los 'diablos rojos' saldrán con lo mejor que tienen para buscar una victoria, por ahora se ubica en el séptimo lugar del torneo con 38 unidades.

Partidos de hoy 23 de febrero

09:30 Bayer Leverkusen vs. Augsburgo

12:00 Wolfsburgo vs. Mainz

09:30 Bayer Leverkusen vs, Augsburgo

12:00 Wolfsburgo vs. Mainz

15:00 Atlético de Madrid vs. Villarreal

15:00 PSG vs. Girondins

15:30 Ayacucho vs. Alianza Lima

12:00 Roma vs. Lecce

14:45 Inter vs. Sampdoria

15:35 Arsenal Sarandí vs. Vélez

17:40 Boca Jrs. vs. Godoy Cruz

19:45 Estudiantes L.P. vs. River Plate

Serie A

06:30 Genoa vs. Lazio

09:00 Atalanta vs. Sassuolo

09:00 Torino vs. Parma

09:00 Verona vs, Cagliari

12:00 Roma vs. Lecce

14:45 Inter vs. Sampdoria

Liga Santander

06:00 Osasuna vs.Granada

08:00 Alavés vs. Athletic Club

10:00 Real Valladolid vs. Espanyol

12:30 Getafe vs. Sevilla

15:00 Atlético de Madrid vs. Villarreal

Bundesliga

09:30 Bayer Leverkusen vs. Augsburgo

12:00 Wolfsburgo vs. Mainz

Ligue 1

09:00 Saint-Étienne vs, Reims

11:00 Stade Rennais vs. Nimes

15:00 PSG vs. Girondins

Premier League

09:00 Manchester Utd vs. Watford

09:00 Wolves vs. Norwich

11:30 Arsenal vs. Everton

Superliga Argentina

15:35 Arsenal Sarandí vs. Vélez

17:40 Boca Jrs. vs. Godoy Cruz

19:45 Estudiantes L.P. vs. River Plate

Liga 1 - Torneo Apertura

13:00 Carlos Mannucci vs. AD Cantolao

15:30 Ayacucho vs. Alianza Lima

Liga Águila - Colombia

15:15 La Equidad vs. Cúcuta

17:20 Atl. Bucaramanga vs. Rionegro Águilas

19:30 Once Caldas vs. Patriotas

Liga MX

13:00 U.N.A.M. vs. Morelia

18:00 Querétaro vs. Atlético de San Luis

20:00 Juárez vs. Santos Laguna