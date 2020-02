Bengoechea revela si contará con Ascues y Deza para duelo ante Municipal

Pablo Bengoechea, sin titubear y con las ideas claras, respondió a las diferentes inquietudes de la prensa previo al choque ante Deportivo Municipal por la fecha 5 del Torneo Apertura. El técnico uruguayo tocó varios temas, entre ellos los casos de indisciplina de Carlos Ascues y Jean Deza.

Como se sabe, el 'Profe' decidió no citar a Ascues y Deza en la derrota ante Ayacucho FC porque fueron "ampayados" en una discoteca luego de la victoria 1-0 ante Atlético Grau. 'Bengo' sabe que no se puede dar el lujo de prescindir de ellos y por eso los citará este viernes contra los 'ediles'.

Pablo Bengoechea dejó en claro que Carlos Ascues y Jean Deza están habilitados para jugar frente a Deportivo Municipal, conjunto que viene de empatar a uno contra Carlos Stein y tiene el mismo puntaje que los 'blanquiazules' (4 unidades).

"Están a la orden, están habilitados (Ascues y Deza). Sé que con el único que no podré contar este viernes es con Alexi Gómez (suspensión), Oslimg Mora está lesionado, por eso no viajó a Ayacucho y es muy difícil que llegue", agregó.

Por último, el 'Profe' se refirió a Beto da Silva y aclaró dudas sobre su debut con el combinado 'íntimo'. "Es un tema reglamentario. No he contado con él porque no está habilitado. Todos los demás están habilitados".

Como se sabe, Alianza Lima recibe este viernes, a partir de las 8:00 p.m., a Deportivo Municipal en Matute. Dicho partido será la última previo al debut ante Nacional por la Copa Libertadores.

EL DATO:

Alianza Lima tiene 23 estrellas en toda su historia deportiva.