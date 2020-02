Alianza Lima estaría pensando en rescindir contrato a Jean Deza, según periodista

Tras el nuevo ampay protagonizado por Jean Deza, la directiva de Alianza Lima tomaría radical decisión, a tal punto de analizar la situación de rescindirle su vínculo contractual al habilidoso jugador, según explicó el periodista deportivo Daniel Kanashiro en su programa radial.

“Me están escribiendo ahorita, y me dicen textual: ‘Hay voluntad de sacarlo (a Jean Deza), se va a esperar a la noche. La decisión no va a pasar por la directiva de Alianza ni el fondo blanquiazul. La decisión va a pasar por Pablo Bengoechea’”, dijo Daniel Kanashiro sobre la polémica situación del jugador íntimo.

Además, Kanashiro agregó: “Hoy en la noche se decide el futuro de Jean Deza, que todo hace suponer, no va más en Alianza Lima, es información de adentro. Por lo que me cuentan, el propio argumento de defensa de Jean Deza lo delata. ¿Sabes qué es lo que ha dicho? Él ha jurado y recontra jura que no ha tomado nada, pero estuvo pues”

Sin embargo, la decisión no pasará por la directiva ni el fondo blanquiazul, sino que esta decisión la tomará únicamente el comando técnico liderado por Pablo Bengoechea. Y es que, antes de conocerse que existe un nuevo ampay, el estratega charrúa señaló que Jean Deza estaba listo para el encuentro ante Municipal..

La decisión sobre la continuidad o salida inmediata de Jean Deza se dará en las próximas horas luego de evaluar minuciosamente todos los aspectos a considerar, pues se conoce que el cierre de libro de pases del fútbol peruano se cierra en los siguientes días.

"Están a la orden, están habilitados (Ascues y Deza). Sé que con el único que no podré contar este viernes es con Alexi Gómez (suspensión), Oslimg Mora está lesionado, por eso no viajó a Ayacucho y es muy difícil que llegue", había señalado el técnico de Alianza Lima.