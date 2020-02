Deza y la vez que aconsejó a Quevedo: "Da cólera ver a un chico con talento que no lo aprovecha" [VIDEO]

Jean Deza llegaba en enero a Alianza Lima prometiendo que el tema de las indisciplinas es cosa del pasado, incluso dijo que habría aprendido la lección y que vuelve a La Victoria para cobrarse su revancha y hasta tuvo el atrevimiento de darle consejos a Kevin Quevedo, quien en ese momento no la pasaba nada bien en tienda blanquiazul.

Sin embargo, Jean Deza es preso de sus palabras, pues en menos de un meses ha sido vinculado con temas extradeportivos al haberse dejar ver hasta en dos ocasiones en altas horas de la madrugada y que, producto de eso, fue borrado junto a Carlos Ascues del último partido de Alianza Lima donde perdió con Ayacucho.

Precisamente por este controversial momento, en redes sociales se recordó cómo Jean Deza dio consejos de indisciplina a Quevedo. “Conocí a Kevin en una reunión de un compañero, es una bellísima persona y tiene mucho talento. Pasó por una situación difícil, pero las personas que lo quieren lo apoyan. Él tiene las ganas de salir de la situación difícil que está pasando”, dijo Jean Deza en enero, meses antes de ser protagonizar salidas nocturnas.

Pero eso no fue todo, sino que Jean Deza dijo: "Me da cólera ver a un chico con talento que no lo sepa aprovechar. Muchos se preguntarán quién confía en un chico que se equivocó. Pero todos en la vida tenemos una segunda oportunidad y yo hace dos años dije ‘es momento de madurar”

Sobre el futuro de Jean Deza, en las últimas horas transcurrió que en Alianza Lima no quiere más al futbolista. Incluso la directiva habría pedido expresamente que sea finalmente Pablo Bengoechea quien tome la decisión de seguir contando con el jugador en el peor de los casos, rescindirle el contrato.

“Me están escribiendo ahorita, y me dicen textual: ‘Hay voluntad de sacarlo (a Jean Deza), se va a esperar a la noche. La decisión no va a pasar por la directiva de Alianza ni el fondo blanquiazul. La decisión va a pasar por Pablo Bengoechea’”, dijo Daniel Kanashiro sobre la polémica situación del jugador íntimo.