Universitario: Gregorio Pérez y el sorpresivo once para duelo ante Sport Boys | FOTOS

Con la Liga 1 como único objetivo, Universitario está obligado a recuperarse de la dura derrota ante César Vallejo (0-2) y la gran oportunidad para volver a sumar de a tres puede ser este domingo ante Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Ahora bien, Gregorio Pérez tiene pensado varios cambios por bajos rendimientos y pensando en el clásico venidero ante Alianza Lima, el domingo 8 en el Monumental.

Uno de ellos es Federico Alonso, que acumula dos amarillas y en caso recibir una más será baja obligada para el primerl clásico del fútbol peruano.

Si bien Aldo Corzo apuntaba a ser el otro futbolista que se tomaría un descanso ante Sport Boys, la falta de llegada del transfer de Diego Chávez obligaría a Gregorio Pérez a mantenerlo como titular en el Callao.

Brayan Velarde será el jugador en ocupar el puesto de Alonso mientras Nelinho Quina volverá a la zaga mientras el juvenil Luis Valverde pasará de la zaga a la zona lateral en detrimento de Iván Santillán.

En la volante Armando Alfageme y Jesús Barco tomarán el revelo de Guarderas y Barreto, ambos muy flojos ante César Vallejo, mientras Donald Millán volverá a ser el "10". Eso sí, Alejandro Hohberg no saldrá del once y será Alberto Quintero el gran sacrificado para que el 'Enano' vuelva a la banda.

Jonathan dos Santos seguirá como "9" y la idea del uruguayo es acabar con su racha de dos partidos sin anotar con la camiseta crema de Universitario en Liga 1.

Así, el once de Universitario ante Sport Boys sería el siguiente: Carvallo; Corzo, Velarde, Quina, Valverde; Alfageme, Barco; Urruti, Hohberg, Millán y Dos Santos.

Cabe destacar que, a cuatro días del Universitario vs Sport Boys, es posible que Gregorio Pérez modifique si es que ve unos rendimientos superiores en los entrenamientos o considere que uno u otro jugador calza mejor con la estrategia a utilizar el domingo en el Miguel Grau.

Aún no es definitivo, pero este es el once que trabajó hoy Gregorio Pérez: Carvallo; Corzo, Velarde, Quina, Valverde; Alfageme, Barco; Urruti, Hohberg, Millán y Dos Santos.

*La idea del comando técnico sería guardar a Alonso porque si le sacan una amarilla más no juega el clásico