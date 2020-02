Pedro García se pronuncia tras tercer 'ampay' de Jean Deza: ¿Habrá alguien tan estúpido? [VIDEO]

Jean Deza, en lo que va de la temporada, ha acaparado más portadas por sus indisciplinas que actuaciones con Alianza Lima. El atacante 'íntimo' se ha visto envuelto en un nuevo 'ampay' hasta horas de la madrugada, cuando debía descansar.

Ante ello, el periodista Pedro Eloy García tuvo fuertes palabras sobre la actitud de Deza, quien había revelado que se encontraba con su enamorada y no hacía nada malo, pero las imágenes dicen otra cosas. ¿Tiene las horas contadas?

Jean Deza volvió a ser 'ampayado' — esta ya es la tercera— por las cámaras de 'Magaly TV La Firme' y ello ha causado una gran indignación entre los hinchas de Alianza Lima, quienes piden su salida por su poco protagonismo con el club.

Tras hacerse público las imágenes de una fiesta con las modelos Shirley Arica y Olinda Castañeda, Pedro García, panelista en el programa 'Al Ángulo', aprovechó el espacio para darle con "palo" al flamante refuerzo 'blanquiazul'.

"Perdón que lo diga y nuevamente con respeto pero a veces el idioma te ayuda a poner las cosas como son o decirlas como son, pero ¿habrá alguien tan estúpido? No puede ser, no puede ser. No puede pensar que es normal, que está bien, no puede ser", agregó.

Hasta la fecha de esta publicación, el popular 'Ratón' sigue siendo jugador de Alianza Lima pero su futuro es incierto. Ayer hubo una reunión entre los directivos para resolver el caso de Deza.

