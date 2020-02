Alianza Lima vs Municipal [Gol Perú EN VIVO] Partidazo por Jornada 5 de Liga 1

Gol Perú EN VIVO Alianza Lima vs Municipal ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | Este viernes 28 de febrero se juega el partido por la Jornada 5 de la Liga 1. El duelo está pactado para las 8:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

El momento del cambio llegó a Alianza Lima. Pablo Bengoechea replanteó y es consciente que su sistema con tres centrales no va más. En ese sentido, la gran novedad blanquiazul para enfrentar a Municipal no es la presencia de un jugador sino la vuelta a la línea de 4 en defensa.

Y es que, además, Alianza Lima no podrá contar con varios jugadores con nota alta en este arranque de temporada como sus carrileros Oslimg Mora (lesión) y Alexi Gómez (suspensión), por lo que Bengoechea apostará por un once más conservador para no sufrir más de la cuenta en defensa.

Aquello significa una apuesta por futbolistas de experiencia y de corte más defensivo como Alberto Rodríguez y Rubert Quijada en la zaga, y Aldair Salazar y Anthony Rosell en los laterales.

En el mediocampo, Ballón y Fuentes seguirán como la dupla medular y Carlos Ascues saldrá de su ostracismo para poner el fútbol, la asociación, la ruptura de líneas y la cuota de gol.

Arriba, Adrián Balboa será el "9" y sus acompañantes son todavía una incógnita. Luis Aguiar y Joazhiño Arroé se disputan la banda derecha mientras Federico Rodríguez y Beto da Silva la otra zona lateral.

La vuelta a un sistema que ya conocen a plenitud sus jugadores puede ser un buen indicador para que Alianza Lima y Pablo Bengoechea recuperen la confianza tras un inicio un tanto turbulento al apenas cosechar cuatro puntos de 12 posibles.

La presencia de Jean Deza en el Alianza Lima vs Municipal es una incertidumbre pese a que Bengoechea había anticipado su vuelta para este partido. El atacante volvió a ser protagonista de un 'ampay', el tercero en apenas dos meses, por lo que su continuidad en el club está en entredicho y todavía más su pronta vuelta a los terrenos de juego.

Municipal, por su parte, es uno de los equipos que todavía no sabe lo que es en el Torneo Apertura 2020. El equipo del 'Chino' Rivera acumula cuatro partidos en igual cantidad de partidos y sueña con empezar a sumar de tres en un estadio en el que ha logrado sacar buenos resultados.

Desde su vuelta a Primera División, Municipal ha visitado en seis ocasiones Matute y si bien todavía no ha ganando, sí ha logrado sacar cuatro empates y complicar más de la cuenta a los equipos de Pablo Bengoechea.

En ese sentido, Municipal renueva su fe y aspira a vencer a un Alianza Lima en sus horas más bajas y en plena transición al equipo que quiere consolidar su entrenador.

Alineaciones probables del Alianza Lima vs Municipal

Alianza Lima: Rivadeneyra (Butrón); Salazar, Rodríguez, Quijada, Rosell; Ballón, Ascues, Fuentes; Aguiar (Arroé), Da Silva (Rodíguez), Balboa.

Municipal: Melián; Aguilar, Dávila, Alfani, Díaz; Archimbaud, Mansilla; Sawa, Vilca, Velarde; Pando.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Municipal?

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 5.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 5.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 8.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Municipal?

Perú: GOL Perú y Movistar Deportes.

Colombia: GolTV Latinoamérica.

Chile: GOL Perú, Movistar Deportes y GolTV Latinoamérica.

Argentina: GolTV Latinoamérica.

Bolivia: GolTV Latinoamérica.

¿Dónde ver GOL Perú EN VIVO Alianza Lima vs Municipal?

GOL Perú Movistar TV (Satélite): Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD).

GOL Perú Movistar TV (Cable): Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD).

GOL Perú Star Globalcom: Canal 14

Dónde ver Movistar y CMD EN VIVO Alianza Lima vs Municipal | Guía de Canales TV

Movistar Deportes Perú (Satélite): Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes Chile (Satélite): Canak 786.

Movistar Deportes Perú (Cable): Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD).

Movistar Deportes Star Globalcom: Canal 3.

Movistar TV Chile (IPTV): Canal 786.

GOL Perú EN VIVO

Transmisión por el canal 14 de Movistar Deportes.

CMD EN VIVO

Ahora es Movistar Deportes.