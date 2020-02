Beto Da Silva nuevamente publicó imagen con camiseta de Alianza Lima

Luego de haber borrado todas sus fotografías donde tenía puesto la camiseta de Alianza Lima, Beto Da Silva lo volvió a publicar en su cuenta oficial de Instagram, con lo que, estaría confirmando que está listo defender los colores blanquiazules para esta temporada.

“Un nuevo comienzo. Feliz”, escribió Beto Da Silva en su cuenta oficial de Instagram. El mensaje estuvo acompañado de una fotografía suya con una imagen donde aparece con la camiseta de Alianza Lima junto a su representante.

Y es que, en las últimas horas trascurrió que Beto da Silva podría despedirse de Alianza Lima sin siquiera haber debutado en La Victoria. El problema era básicamente que el club no habría pagado la cláusula del jugador por lo que no llegada el transfer del delantero.

Sin embargo, más allá de especulaciones, por el momento, Beto Da Silva aún no podrá debutar con camiseta de Alianza Lima. El propio técnico Pablo Bengoechea aseguró que la carta pase del jugador no llega y no será tomado en cuenta cuando este viernes reciban en Matute a Deportivo Municipal.

Alianza Lima y el fixture complicado que tiene

Luego de un complicado inicio en el torneo local, a Alianza Lima le espera un complicado fixture, pues en una semana enfrentará al menos tres partidos de alta exigencia. Primero este viernes recibe a Municipal con la obligación de ganar, luego, el jueves también será local ante Nacional por la Copa Libertadores y el domingo visitará a Universitario en el denominado primer clásico peruano del año.