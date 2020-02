Alianza Lima: Pablo Bengoechea descartó a Jean Deza ante Municipal

Él se sacó. Jean Deza iba a ser una de las grandes apuestas de Alianza Lima ante Municipal. Es más, Pablo Bengoechea planificó y trabajó durante la semana con la posibilidad que el atacante sea el desequilibrio ofensivo de su equipo... hasta que salió su famoso 'ampay' en el cumpleaños de una conocida modelo.

Si bien su nueva indisciplina no apunta a significar su adiós de Alianza Lima, lo cierto es que Pablo Bengoechea está muy decepcionado de Jean Deza y así lo dejó patente en conferencia de prensa.

"Deza había empezado la semana con posibilidades de estar. El futbolista que llama la atención por lo que hace fuera de la cancha nos perjudica. Ha vuelto a perjudicar a la institución y no se ha portado bien con sus compañeros", afirmó el DT de Alianza Lima.

En ese sentido, Bengoechea confirmó que el atacante de 26 años no será tomado en cuenta ante Municipal, el primer de los tres retos de peso que le toca a Alianza Lima en los próximos días.

"Les pedimos a los jugadores que solo llamen la atención por lo que hacen dentro de la cancha. Algunos entienden y otros no. No es lindo enterarse a 48 horas del partido que un jugador no descansó para defender a Alianza", sentenció.

Pese a sus palabras de inicio de año, Jean Deza protagonizó su tercer 'ampay' en menos de dos meses y se encuentra en la cuerda floja en Alianza Lima. Pablo Bengoechea ya anticipó que el jugador no saldrá de la institución, pero deberá remar desde muy atrás para volver a ganarse la consideración del comando técnico.

El duro calendario que le toca a Alianza Lima

Alianza Lima afrontará tres partidos muy complicados en apenas 9 días. El viernes le tocará enfrentar a Municipal en Matute, el jueves próximo a Nacional de Uruguay en el debut blanquiazul en la Copa Libertadores 2020 y el domingo visitará a Universitario en el Monumental, en la primer clásico del año.