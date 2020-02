Pablo Bengoechea fue tajante: "Jean Deza ha vuelto a perjudicar a Alianza Lima. Dañó su imagen" [VIDEO]

El nuevo escándalo de Jean Deza no caló bien en Alianza Lima y el técnico Pablo Bengoechea fue contundente al hablar sobre la situación del volante, al asegurar que su tercer 'ampay' ha dañado nuevamente a la institución de La Victoria.

En conferencia de prensa, el entrenador uruguayo no tuvo reparos en ser frontal con el caso Jean Deza, de quien confirmó que no será convocado ante Deportivo Municipal, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2020.

"Jean Deza había empezado la semana con posibilidades de estar. El futbolista que llama la atención por lo que hace fuera de la cancha nos perjudica. Ha vuelto a perjudicar a la institución y no se ha portado bien con sus compañeros", señaló.

"El futbolista para jugar a mí me tiene que ganar, si me pierde, le será muy difícil volver a ganarse un lugar, porque no lo merece como otros. No me sorprende esto ni voy a juzgar a alguien, todos son conscientes de lo que hacen. Todos saben que hacer", resaltó el técnico de Alianza Lima.

“El martes estábamos a tres días de jugar el partido (contra Municipal). Ya ha pasado que futbolistas no han sido tomados en cuenta porque no hicieron las cosas bien, salga o no en televisión y saben que si hacen algo no serán tomados en cuenta. Jean Deza no va a ser tomado en cuenta para el partido contra Municipal”, añadió el uruguayo.

Luego de ello, detalló que este nuevo ampay de Deza "trastoca" a su equipo.

"Nos vamos a juntar para ahora preparar el partido, desde ayer tengo claro que no iba a ser tenido en cuenta dentro de los 18 y mucho menos dentro de los 11. No hay duda de que nos trastoca, tenía en mente el partido del viernes, del jueves, del próximo domingo y ahora hay que cambiar pero no hay mal que por bien no venga", sentenció.

¿Qué hizo Deza que fue marginado en Alianza Lima?

Alianza Lima fue ampayado en una reunión social el martes junto a Shirley Arica y varias modelos, a la cual asistió hasta las 2 de la madrugada, pese a que tenía práctica al día siguiente a las 8 de la mañana.

¿Cuál fue el último partido de Jean Deza con Alianza Lima?

Jean Deza jugó su último partido con Atlético Grau, luego de ello no fue considerado ante Ayacucho FC. Su único partido completo lo jugó ante Mannucci.