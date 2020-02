Pablo Bengoechea sobre el pase de Beto Da Silva: "Cuando llegue estará en el grupo de 18" [VIDEO]

Alianza Lima llegó a un acuerdo con Beto Da Silva para convertirse en futbolista 'íntimo' durante la temporada 2020. Sin embargo, parecería que el debut del hábil delantero con la institución 'blanquiazul' en la Liga 1 y Copa Libertadores podría estar lejos.

Después de haber borrado todas sus imágenes donde tenía puesto la camiseta 'íntima', Beto Da Silva lo volvió a subir en su perfil oficial de Instagram. Tras este hecho, el exjugador de Sporting Cristal estaría confirmando que se quedará en La Victoria.

En medio de este panorama, Pablo Bengoechea, técnico de Alianza Lima, decidió terminar con las especulaciones y, antes del encuentro frente al Deportivo Municipal, se refirió al respecto. El experimentado estratega uruguayo no se guardó nada.

"Desde que (Beto Da Silva) llegó a la institución, nos comentó que se había llegado a un acuerdo. No sabemos si contaremos con él, me imagino que no. El pase no ha llegado, cuando llegue, estará en el grupo de 18", indicó Bengoechea.

VIDEO | Pablo Bengoechea: Beto Da Silva en Alianza Lima

En tanto, se pudo saber que en los próximas horas llegará la transferencia de Beto Da Silva y, de inmediato, se unirá a la plantilla 'aliancista'. El comando técnico espera que el pase de Da Silva llegue cuando antes para contar con él para el inicio de la Copa Libertadores. ¡A esperar!

Alianza Lima y el fixture complicado que tiene

Luego de un complicado inicio en el torneo local, a Alianza Lima le espera un complicado fixture, pues en una semana enfrentará al menos tres partidos de alta exigencia. Primero este viernes recibe a Municipal con la obligación de ganar, luego, el jueves también será local ante Nacional por la Copa Libertadores y el domingo visitará a Universitario en el denominado primer clásico peruano del año.