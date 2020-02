Bengoechea pidió no comparar salida de Riojas y Quevedo con situación de Deza

Pablo Bengoechea ofreció una conferencia de prensa tras el sonado caso nuevamente de indisciplina de Jean Deza. El técnico de Alianza Lima tuvo duras palabras el jugador asegurando que ‘perjudica al club’ y le ‘falta el respeto a sus compañeros’.

Sin embargo, también se le preguntó si el tema de Jean Deza es lo mismo que vivieron Hansell Riojas y Kevin Quevedo en su momento. Pero, Pablo Bengoechea fue tajante al pedir que no se compare porque los tres casos fueron totalmente distintos.

“Quevedo no quedó en la institución por un tema económico que no arregló. Él pretendió una cifra y la institución quería otra cifra. Es un tema de número, no tiene nada que ver con este caso”, dijo Pablo Bengoechea sobre la salida de Kevin Quevedo.

A su vez, Pablo Bengoechea también habló sobre Hansell Riojas. “Fue un tema personal conmigo. No lo voy a hacer público. Para mi gusto hizo algo que no tenía que hacer y él lo sabe muy bien, pero bueno es un tema nuestro. Las personas que mandan en el club también lo sabe”.

“Que no llamen la atención por el corte de pelo, por el carro que usan por salir de noche. Eso no es bueno para un futbolista profesional. Algunos entienden, otros no”, dijo Pablo Bengoechea para luego agregar: “Perjudica al grupo. Hay algunos que vienen y aprovechan la oportunidad y hay otros que no”. Sentenció.

Y es que, tras el nuevo escándalo por salidas nocturnas, Jean Deza quedó nuevamente de la lista de concentración para el duelo de Alianza vs Municipal. En la fecha pasada también fue castigado por el mismo motivo, que sin duda defrauda a todos los que apostaron por su fichaje a inicios de años.